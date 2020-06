Luciana Littizzetto, confessione inaspettata: “Sono stata rinchiusa…”

Ospite di Alessandro Cattelan, negli studi di E poi c’è Cattelan, la comica torinese ha raccontato un curioso aneddoto di diversi anni fa. Luciana Littizzetto, da diversi anni, è ospite fissa del programma di Rai Uno, Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Proprio durante una puntata del programma Rai, dove il grande pubblico ha imparato ad amarla per gag e battute taglianti, è avvenuta la curiosa scena.

Littizzetto e Madonna: il dietro le quinte

Littizzetto – che prima di divenire comica era un insegnante – ha iniziato a farsi notare nel grande mondo targato Gialappa’s Band, in Mediaset, prima di approdare in Rai. Ormai è ospite fissa del fortunato programma condotto da Fazio: in tale veste, 5 anni fa, incontro la popstar Madonna. La regina del pop erra in Italia per un tour per promuovere il suo ultimo album, cantando dal vivo – e poi facendosi intervistare – in studio.

Fazio, a fine esibizione, portò a Madonna un gigantesco mazzo di mimose, che la cantante accettò con molta riluttanza. La cosa fece molto scalpore all’epoca, ma non sapevamo che accaddero cose molto strane quel giorno. Come ha raccontato Littizzetto negli studi di Sky di Epcc, la popstar volle che tutto fosse di colore nero, dagli sfondi degli schermi ai vestiti. Questo in funzione della pubblicità del suo album.

Anche i camerini erano neri, e proprio qui avvenne un fatto curioso. Littizzetto, ha raccontato che chiese allo staff della cantante se fosse possibile salutarla e, dopo essersi sentita rispondere di no, venne chiusa nel suo camerino. Incredibilmente, la mattatrice del programma è stata chiusa dentro: Littizzetto ha raccontato questo episodio solo oggi, ma lo ha fatto sempre e comunque in maniera piuttosto divertita.

Littizzetto e il rapporto con i figli

La comica ha anche recentemente rilasciato un’altra intervista, di tutt’altro tenore, sulla sua vita privata. Littizzetto, infatti, ha preso in affido un fratello e una sorella, all’epoca di 11 e 9 anni. La comica torinese ha sempre ringraziato la sua carissima amica Maria De Filippi che la convinse a prendere i due ragazzi con sè, come fece con il piccolo Gabriele la conduttrice Mediaset e il marito Maurizio Costanzo.

Sono stati mesi difficili i primi, ha ammesso la protagonista delle reti Rai. Ma dopo un pò di tempo i tre si solo legati indissolubilmente, tanto che Littizzetto non ha organizzato tour estivi – come negli anni precedenti – per stare accanto ai due figli.