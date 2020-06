Sonny Di Meo innamorato di Sara Shaimi, convivenza in vista?

È passato circa un mese dalla scelta di Sara Shaimi che ha deciso di proseguire la sua conoscenza fuori da Uomini e Donne con Sonny Di Meo. Il ragazzo ha risposto positivamente alla scelta e la storia tra i due ragazzi, a questo punto, è letteralmente decollata. Di Meo pare aver già confessato alla compagna di essersi pazzamente innamorato di lei e di non riuscire ad immaginarsi senza lei al suo fianco.

Ma non è tutto! Sonny Di Meo e Sara Shaimi, in base ad alcune indiscrezioni confermate da loro stessi, starebbero parlando anche di un’imminente convivenza. Quel che è certo è che dovrà trascorrere l’estate e da settembre, chissà, i due piccioncini potrebbero prendere casa insieme. Vediamo insieme i dettagli.

Sonny Di Meo innamoratissimo di Sara

Sonny Di Meo, durante un’intervista rilasciata recentemente al magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato, insieme a Sara Shaimi, che la loro storia va a gonfie vele. “Ci divertiamo tanto ma discutiamo spesso” ammette la ragazza sorridendo e confessando che il ragazzo è un po’ troppo geloso. Proprio questa gelosia sarebbe alla base dei litigi della coppia che, però, fa pace praticamente subito, “Ci stiamo lavorando su” conclude la Shaimi.

Se Sonny Di Meo è così geloso di Sara è perché è innamoratissimo di lei. L’ha confessato lui stesso, senza girarci troppo attorno. “Mi sono innamorato di Sara” ha detto “gliel’ho confessato qualche giorno fa”. Subito dopo il ragazzo prosegue “Sono stato tanti anni senza provare questo sentimento e ora che lo sento non voglio avere paura di sbilanciarmi” per concludere “Capisco di non poterne più fare a meno“.

La risposta di Sara Shaimi

Se Sonny Di Meo ha letteralmente perso la testa per Sara, cos’ha risposto quest’ultima alla dichiarazione d’amore del compagno? La ragazza non ha potuto fare a meno di specificare di essere “persa per Sonny”, d’altro canto se così non fosse perché mai lo avrebbe scelto? Molto importanti anche le sue parole “Quello che sto provando è qualcosa che credo di non avere mai sentito: condividiamo insieme ogni piccola cosa”.

Sonny Di Meo e Sara Shaimi potrebbero, tra l’altro, andare presto a convivere. “Abbiamo parlato della possibilità, a settembre, di ccercare una sistemazione insieme” hanno dichiarato. “Noi ci vogliamo vivere” hanno dichiarato i due ragazzi terminando l’intervista ribadendo la loro voglia reciproca di stare insieme e che, per questo motivo, faranno di tutto per trascorrere meno tempo possibile da separati.