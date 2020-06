Caterina Balivo in vacanza al mare fa impazzire i fans (Foto)

Caterina Balivo si sta, attualmente, godendo le vacanze estive. Il lavoro in televisione è, per il momento finito, e in attesa di conoscere quella che sarà la prossima mossa televisiva che la riguarderà, la nota conduttrice si gode il mare insieme alla famiglia. Nelle ultime ore le foto postate sui social, tra l’altro, hanno fatto letteralmente impazzire i fans.

Nessuna certezza, quindi, sul futuro della conduttrice per la quale potrebbero aprirsi le porte sia di Sky che di La7 mentre il percorso in Rai sembra definitivamente chiuso. Una cosa, comunque, nel frattempo è apparsa molto chiara ai fans: Caterina Balivo si è presentata alla prova costuma in ottima forma e con un fisico da invidia. La prova? Le ultime foto postate su Instagram. Vediamole.

Caterina Balivo, foto da urlo

Caterina Balivo è di certo una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Anche per questo sono in tanti i fans che la seguono sui social e con i quali la ragazza ama tenersi sempre in contatto. Proprio nelle ultime ore, la Balivo ha postato alcune foto che la ritraggono in alcuni momenti di relax durante la vacanza che si sta concedendo con il marito, il manager Guido Maria Brera e con i due figli di otto e tre anni.

La prima foto la ritrae in costume mentre si fa accarezzare dai raggi del sole al tramonto all’interno di una bella piscina idromassaggio. Un costume abbastanza ridotto, quello di Caterina Balivo, che ha messo in risalto il suo fisico mozzafiato e il suo decollete. E che dire della foto in cui indossa un bel top aderente che mette ancor più in risalto le sue forme, contenute per miracolo? I fans hanno apprezzato moltissimo lasciando alla conduttrice tantissimi like e commenti positivi.

Il futuro professionale

Come anticipato, non è ancora chiaro quale sarà il futuro professionale di Caterina Balivo. Quel che sembra praticamente assodato è l’addio alla Rai e il possibile passaggio in Sky o su La7. Entrambe le emittenti sembrano molto interessate alla conduttrice e non è escluso che, a questo punto, qualche trattativa potrebbe essere già in atto.

Esattamente un mese fa, Caterina Balivo ha annunciato l’abbandono definitivo di Vieni da Me. Nessuna motivazione precisa è stata fornita. La conduttrice si è limitata a parlare di nuove esperienze professionali e personali. Nelle prossime settimane ne sapremo qualcosa in più. Nel frattempo, la donna si gode le vacanze con la famiglia.