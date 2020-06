Rudy Zerbi, il retroscena su Davide Mengacci: “Ecco come ho saputo che era mio padre…”

Rudy Zerbi e Davide Mengacci sono padre e figlio

Da oltre vent’anni Rudy Zerbi è uno dei volti noti della rete ammiraglia Mediaset. Infatti, tempo fa Maria De Filippi lo ha voluto come professore di canto al talent show Amici e da allora fa parte ancora del cast. Inoltre insieme a Queen Mary, Teo Mammuccari e Gerry Scotti fa parte della giuria di Tu si que vales.

Di solito i telespettatori sono abituati a vederlo solo in ambito lavorativo, ma non tutti sanno che il professionista ha alle spalle una storia molto complicata. Lui è stato cresciuto da due uomini, Uno gli ha dato pure il cognome, ovvero Roberto Zerbi e l’altro è il secondo marito di sua madre. Tuttavia nessuno dei due è il vero genitore dell’ex presidente della Sony.

A trent’anni scopre di essere figlio di un altro uomo

Solo quando Rudy Zerbi era un trentenne è venuto a conoscenza di avere un padre biologico. Un personaggio che il pubblico Mediaset conosce benissimo: Davide Mengacci. I primi tempi il professore di Amici non ha avuto una bella reazione ed è giustificato. Non è semplice a quell’età venire a conoscenza che nessuno dei due uomini che ti hanno cresciuto è tuo padre.

Il giudice di Tu si que vales lo ha scoperto alla vigilia del Santo Natale guardava la televisione in compagni della madre Luciana Coi, la quale aveva saputo da poco tempo di avere un tumore. Per tale ragione ha raccontato tutta la verità al figlio. Dopo un periodo di rabbia, Zerbi ha accettato di incontrare il presentatore di Ricette all’italiana e perdonarlo.

Il primo incontro tra Rudy Zerbi e Davide Mengacci

Il primo incontro tra Rudy Zerbi e Davide Mengacci è avvenuto nel 2001, ospiti entrambi al Maurizio Costanzo Show. Da quel momento in poi hanno iniziato a conoscersi e ad oggi il loro rapporto è saldo. “I figli sono di chi li cresce. Per questo mio padre è Giorgio Ciana, secondo marito di mia madre. Si è preso cura di me quando fin da quando avevo tre anni”, ha dichiarato l’ex presidente della Sony cambiando idea sul genitore.

Sabato scorso, nelle storie di Verissimo è stata riproposta l’intervista che Silvia Toffanin fece a Zerbi quando racconto della sua complicata adolescenza, ma anche del figlioletto Leo che ha avuto dei seri problemi di salute.