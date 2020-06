Federica Panicucci si rifugia qui quando termina Mattino 5: un appartamento lussuoso al centro di Milano [FOTO]

Stagione travagliata per Federica Panicucci

Una stagione televisiva un po’ turbolenta per Federica Panicucci. Infatti A Mattino 5 è stata allontanata un paio di volte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La prima a marzo sino a maggio, con la versione Coronavirus del programma di canale 5 condotto esclusivamente da Francesco Vecchi. Poi è tornata al timone per solo un mese ed infine di nuovo fuori lasciando la versione news solo al collega.

Tranquilli, i telespettatori potranno rivederla nuovamente a settembre. La professionista toscana vanta una carriera superiore a trent’anni e grazie a questa è riuscita a farsi un appartamento signorile al centro del capoluogo lombardo. A proposito di questo, avete mai visto mai la sua casa dove vive col compagno Marco Bacini e i suoi due figli? (Continua dopo le foto)

1 di 5

La casa milanese della conduttrice di Mattino 5

Senza ombra di dubbio il luogo più affascinante dell’intera abitazione di Federica Panicucci è il terrazzo. Un angolo in cui si può godere di una meravigliosa e suggestiva vista sulla città di Milano. La conduttrice di Mattino 5 spesso posta degli scatti su Instagram in cui mostra il panorama, mentre durante la quarantena proprio lì ha realizzato diverse dirette.

In alcune foto condivise sul social network, la professionista toscana appare insieme al compagno Marco Bacini: i due appaio rilassati nel giardino interno del terrazzo, che è curato in maniera in modo minuzioso dalla stessa Panicucci. In quel posto è possibile vedere dell’erba sintetica, scale in vetro e divani, piante e gazebi. Inoltre quell’area viene utilizzata da tutti i componenti della famiglia per fare degli esercizi fisici. (Continua dopo il post)

Gli interni del suo appartamento milanese.

La parte interna dell’appartamento di Federica Panicucci è rigorosamente bianca, sia le pareti che i vari accessori. Ad esempio è possibile vedere in una delle foto postate su Instagram un ampio e comodo divano. Un’abitazione dotata di tutti i comfort e particolarmente moderna.

In poche parole una casa dove passare il tempo libero in compagnia del suo fidanzato Marco Bacini e dei suoi due figli una volta terminata la diretta di Mattino 5. Sabato scorso, nelle Storie di Verissimo è stata riproposta una bellissima intervista che la Panicucci ha fatto tempo fa insieme al suo compagno. Una storia d’amore nata dopo la fine del suo matrimonio con il dj Mario Fargetta.