Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli, lei sbotta su IG: “Lasciami in pace!” [VIDEO]

Naike Rivelli torna a tuonare contro Barbara D’Urso

Ancora una volta Naike Rivelli si è scagliata contro la stakanovista di Canale 5: Barbara D’Urso. La figlia ribelle di Ornella Muti, famosa per condividere degli scatti e video ammiccanti su Instagram, è tornata a tuonare contro la professionista napoletana e di conseguenza ha fatto un appello.

Attraverso il suo canale che contra quasi 300 mila follower, la 45enne ha realizzato un video in cui si scaglia senza misure contro Lady Cologno. Ricordiamo che quest’ultima dopo una lunga e complicata stagione televisiva, influenzata dal Covid-19, da qualche giorno è ufficialmente in vacanza.

L’appello della figlia di Ornella Muti

Attraverso una clip realizzata nel terrazzo di casa sua, Naike Rivelli ha fatto un appello a Barbara D’Urso, informando i suoi follower che quest’ultima l’ha denunciata. “Vorrei che Barbara D’Urso la smettesse di parlare di me, ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere, hai usato foto e video. Adesso basta, basta diffide”, ha detto la figlia di Ornella Muti.

Quest’ultima, inoltre, ha ribadito che lei non ha mai fatto pubblicità con il suo nome, possiede dei canali social che sono seguiti da persone di tutto il mondo che non sanno nemmeno chi è Carmelita sia visto che molti non sono italiani. “Si può dire che se ci sta qualcuno che la popolarità degli altri non sono io. Lei è un personaggio pubblico e lo sono anche io, lei crea delle storie che poi se sono vere o meno si viene a scoprire dopo e lei mi fa una diffida, una denuncia penale, a me?”, ha concluso la 45enne. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli al vetriolo contro la D’Urso

Ma lo sfogo social di Naike Rivelli contro Barbara D’Urso non è terminato qui. La figlia di Ornella Muti ha continuato così il suo discorso su IG: “Un tempo mi chiamava a fare l’opinionista e ora mi denuncia, non è un paese libera visto che se non dai la tua opinione nel suo salotto ti arrivano diffide da tutte le parti”.

Dopo questo sfogo e appello, arriverà la replica da parte della conduttrice di Live Non e la D’Urso e Pomeriggio Cinque? Visto come si è comportata fino ad oggi, difficilmente lo farà.