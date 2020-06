Uomini e Donne, Nicola Vivarelli su Gemma Galgani: “Abbiamo sempre voglia di…”

La relazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Da quando hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono al centro del gossip. I due protagonisti del Trono over sono finiti nel calderone a causa dell’enorme differenza d’età tra la dama torinese e il cavaliere: lei 70 anni e lui solo 26.

Nonostante questo particolare, la piemontese e Sirius sembrano fare sul serio in barba a quelli che accusavano il ragazzo di stare con la nemica di Tina Cipollari solo per raggiungere la popolarità e visibilità. Nel nuovo numero in edicola di Uomini e Donne Magazine è contenuta una lunga intervista a Vivarelli, svelando ai lettori qualche curiosità e chicca sulla sua relazione sentimentale con la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino.

Sirius e i retroscena del fine settimana trascorso con Gems

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola, Nicola Vivarelli parlando col giornalista ha avuto modi di confessare qualche dettaglio sul week-end che ha passato nella Capitale insieme a Gemma Galgani. “Abbiamo passato due giorni molto piacevoli e rilassanti, abbiamo fatto delle belle passeggiate in centro e per le ville di Roma. Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla più vicina di sempre”, ha confessato il 26enne che da poco ha ottenuto la spunta blu su Instagram.

Ma le sue dichiarazioni non sono terminate qui. Infatti Sirius ha continuato così: “Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa. Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate”.

Nicola Vivarelli e i battibecchi con la Galgani

Nel corso della lunga intervista per Uomini e Donne Magazine, Nicola Vivarelli ha parlato anche delle incomprensioni con Gemma Galgani. Col cuore in mano, il 26enne ha detto che a volte non è presente al cento per cento ma non perché non ha voglia, solo perché è preso da certe cose che deve fare durante la sua routine giornaliera. Tuttavia c’è un modo di sentire la dama torinese più volte durante l’arco della giornata, sempre con molto piacere.

“Abbiamo sempre la voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa. Questo è un buon modo per sentirci più vicini. Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c’è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti”, ha concluso il cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne.