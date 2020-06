Pamela Barretta l’ex dama di UeD travolta dalle polemiche con parole pesanti

E’ stata travolta dalla bufera Pamela Barretta, sulla ex dama di UeD volano parole pesanti per i suoi ritocchini estetici

Investita dalla bufera, l’ex dama di UeD Pamela Barretta è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione della trasmissione. Nel programma è stata in competizione con Gemma Galgani per il ruolo di prima voce. Si è fatta conoscere anche per la sua storia altalenante con Enzo Capo, che l’ha vista protagonista di tanti tira e molla.

Fra i due è finita improvvisamente, infatti Enzo Capo ha deciso di troncare la loro storia quando sembrava che tutto andasse a gonfie vele. Adesso la Barretta torna a far parlare di sé per alcune storie su Instagram. Nelle storie l’ex dama si è sfogata contro gli haters che l’hanno accusata pesantemente per via di alcuni ritocchini estetici. Pare che Pamela li avesse fatti sia durante la trasmissione che dopo.

Pamela Barretta investita dalle polemiche per i ritocchini

Dopo tante insinuazioni Pamela ha deciso di mettere fine a questa diatriba che va avanti da un po’. Così ha pensato di fare delle storie e di scagliarsi contro coloro che l’hanno criticata. Secondo alcuni utenti la Barretta ricorrerebbe al chirurgo molto spesso, ma lei ha risposto che non è così. Queste accuse non le piacciono e non vuole neanche sentirle, per cui ha deciso di rispondere.

L’ex Dama del trono over, che ha sofferto per la separazione con Enzo Capo, adesso ha dovuto lottare contro questi pettegolezzi. Nelle storie ha detto apertamente che non ha rifatto nulla, che non si è sottoposta a ritocchi estetici, e che è naturale. La Barretta ha insistito nel dire che il suo volto non ha subito ritocchi di alcun tipo.

La Barretta ha anche attaccato gli haters

Ma l’ex dama ha anche detto altro. Infatti, oltre a ribadire che non si è sottoposta a ritocchi estetici, ha anche detto agli haters di farsi i fatti loro. LI ha anche invitati a godersi l’estate e a non occuparsi di avanzare critiche sugli altri. Nelle sue storie su Instagram Pamela ha anche rivelato che comunque vuole sottoporsi a qualche ritocchino per il labbro superiore.

La bella Pamela ha sottolineato che bisogna fare le cose per piacersi e non per piacere agli altri. Quindi, se qualcuno vuole ritoccare qualcosa del proprio viso che ben venga. Di certo non deve passare l’ordine ad alcuno per farlo!