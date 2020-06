Mike Tyson confessione choc “Ho fatto sesso e orge con mamme”

Sconvolgente la confessione di Mike Tyson, l’ex pugile afferma di aver fatto sesso e orge con mamme, cugine e sorelle di tutti coloro che conosceva

In un podcast diffuso mediante il suo canale Mike Tyson ha rivelato dettagli inediti della sua vita privata, alcuni dei quali sconvolgenti. Ad oggi quello che ha vissuto nel suo passato gli sembra alquanto scabroso e lo allontana. Da tempo infatti il pugile ha preso le distanze da uno stile di vita che era alquanto lascivo e fuori da ogni limite.

Tyson ha trascorso un periodo della sua vita vivendo eccessi di ogni genere, dal sesso alla droga all’alcol. A dargli alla testa sono stati i soldi che gli sono piovuti addosso con il successo. Era molto giovane e già era diventato “Iron Mike”, viveva come un animale imbottito di soldi. Nella sua confessione ha rivelato di aver fatto sesso e orge con mamme, cugine e sorelle di tutti coloro che conosceva.

Tyson confessa il suo passato scabroso

Lo stesso pugile ha rivelato che all’epoca era come se fosse malato, ma neanche lui però capiva di esserlo. Quando viveva a Las Vegas aveva una ragazza che faceva la prostituta e aveva accesso alla zona VIP di tutti i locali notturni. Quella sua era una malattia, una sorta di dipendenza che lo ha messo in allarme e lo ha spinto a darci un taglio.

Tyson ha detto di essere oramai lontano da quello stile di vita e di non riconoscersi in quella persona. Se però quella persona uscisse di nuovo potrebbe scatenare l’Inferno. Al suo passato si aggiungono anche la condanna per stupro e la condanna che ha scontato. La vicenda risale al 1992, quando venne accusato di stupro dalla reginetta di bellezza Desiree Washington.

La condanna per violenza sessuale e il carcere

La ragazza disse di avere subito violenza da Tyson la notte del 19 luglio del 1991. Erano in una stanza d’ albergo di Indianapolis e Tyson allora venne condannato a 6 anni di reclusione che scontò carcere di Plainfield.

In un’intervista rilascia all’ABC la ragazza raccontò di essere stata contattata per ritirare le accuse dietro un compenso in denaro. Le era stato offerto un milione di dollari per ritirare la denuncia, ma lei non accettò. Anzi, ha confessato tutto alla polizia. Dopo 3 anni di carcere Tyson venne scarcerato nel 1995. La vicenda ha segnato il pugile.