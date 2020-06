Chiara Ferragni con un body super sexy ma il prezzo è da capogiro (FOTO)

E’ super sexy la bella Chiara Ferragni col body di velluto nero con le maniche lunghe di Balmain, ma il prezzo è stratosferico!

La bella e affascinante Chiara Ferragni sta tornando alla normalità dopo la fine del lockdown. Lei e il marito Fedez, insieme al piccolo Leone, hanno trascorso in casa la quarantena, ma adesso trascorrono con gli amici e la famiglia i fine settimana. La blogger e influencer italiana più famosa al mondo ha anche ripreso la sua vita professionale, e anche alla grande.

La Ferragni è infatti protagonista di molti progetti, uno dei quali è quello della serie web serie della stilista Donatella Versace. Il progetta porta il titolo DVTV e affronta come argomento la moda. Nonostante la maison abbia interrotto gli eventi e le sfilate durante il lockdown ha lavorato per preparane altri. La stilista ha fatto correre la fantasia e per le sfilate che ci saranno in rete ha scelto diversi personaggi noti.

Chiara Ferragni la prima della lista della Versace

La prima della lista è la Ferragni e la stilista in persona sarà la personal stylist dei personaggi famosi scelti per far parte di questo progetto. La Versace darà consigli e suggerimenti per vestire con eleganza e gusto. Sul suo profilo Instagram la Ferragni ha già pubblicato il look Versace che la stilista ha ideato per lei.

Si tratta di un corpetto crop che riporta una stampa di Barocco Rodeo, che indossa sotto una giacca abbinata ad una minigonna. Il completo è corredato di decori e accessori lumonisi. Ma Chiara Ferragni non si ferma e di recente ha anche debuttato nel mondo della musica. Ha collaborato in “Non mi basta più” con Baby K.

La Ferragni indossa un body costosissimo

Durante le sue giornate non ha mancato di tenere aggiornati i suoi numerosi follower pubblicando video e foto delle sue performance. In uno di questi scatti ha mostrato un look provocante che indossa nel video girato con Baby K, griffato e dal costo elevatissimo. Infatti, indossa un body della collezione Primavera/Estate 2020 di Balmain, la casa di moda che ha firmato i look del video con Baby K.

La Ferragni indossa un body di velluto nero a manica lunga, con spalline imbottite e trasparenze in tulle che fanno intravedere il suo fisico mozzafiato. Oltre alla bellezza della Ferragni colpisce anche il prezzo esoso del body, appena 1.790 euro, un prezzo stratosferico!