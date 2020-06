Ornella Muti 65 anni in shorts bellezza intramontabile fan pazzi per lei (FOTO)

Lo scatto di Ornella Muti in shorts a 65 anni rivela tutta la bellezza dell’attrice, i fan sono in delirio

Non finisce mai di sorprendere la bella e affascinante Ornella Muti. In uno scatto fatto dalla figlia Naike dimostra ancora una volta che a 65 anni l’attrice non mostra la sua età e ha un fisico spettacolare. La Muti non ha infatti nulla da invidiare neanche alle donne più giovani, e la sua bellezza è sempre intatta.

In alcune foto recente la figlia aveva immortalato la madre mentre era distesa sul letto a pancia in giù e coperta dai capelli. Nello scatto poggiava il volto sulle lenzuola e tendeva le braccia in avanti. Con la schiena inarcata verso l’alto era evidente un fondoschiena pazzesco coperto da un minuscolo perizoma nero. Insomma, la Muti ha un lato B da urlo e un fisico mozzafiato!

Ornella Muti in shorts bianchi come una diva

La figlia Naike non nasconde l’età della madre e la riporta sotto lo scatto. Sono ben 65 gli anni della Muti, che le scivolano addosso come se nulla fosse. Dopo lo scatto senza veli Naike riprende la madre mentre è in giardino. Ornella indossa un paio di shorts bianchi abbinati a camicia e foulard dello stesso colore.

Come sempre ha un fisico perfetto e la riprende mentre si atteggia a diva. Immersa in mezzo ai fiori, mostra le gambe snelle e affusolate. La mise rievoca il film del Bisbetico domato, del 1980, in cui la Muti per conquistare Adriano Celentano si improvvisa contadina. La Muti in questa posa sembra davvero quella ragazza di tanti anni fa, bellissima e provocante, dal fascino intramontabile.

I fan tutti pazzi per la Muti

Al vedere nello scatto Ornella Muti con indosso gli shorts i fan sono andati in delirio e sono stati tanti i commenti per l’attrice. Molti hanno detto che è bellissima e per lei il tempo non passa mai. I fan hanno anche detto che sembra quasi impossibile distinguere mamma e figlia.

Entrambe sono bellissime e la madre soprattutto ha ancora la bellezza di una volta. Ovviamente Naike non può che essere felice di essere paragonata alla madre e anche lei riconosce che è ancora quella di una volta. Lo scatto rivela una donna soddisfatta di sé, felice di essere quella che è, un’attrice contesa e amata da tutti.