DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 30 giugno: Sanem vuole dichiararsi a Can

Quindicesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la sopa opera turca di Canale 5. Gli spoiler del 15 esimo episodio in onda il 30 giugno 2020, rivelano che Can sarà accusato di plagio per colpa della perfida Aylin.

Intanto Sanem deciderà di dichiarare i suoi sentimenti al fotografo ma purtroppo non ci riuscirà. Ricordiamo che l’appuntamento è per le 14:45 dal lunedì al venerdì.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can accusato di plagio

Le anticipazioni di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 30 giugno 2020, sveleno che Aylin farà il possibile per rovinare la carriera del rivale Can. La perfida dona, infatti, sottrarrà dallo smartphone del fidanzato Emre, degli scatti che riguardano al campagna di beneficenza messa in atto dal fotografo. Servendosi della collaborazione di alcuni suoi fidati amici, la ragazza riuscirà ad accusare Can di plagio.

Ovviamente l’intera agenzia pubblicitaria sarà in subbuglio a causa della notizia e il diretto interessato sarà preoccupato per il suo futuro. L’albatros verrà indagato rischiando seriamente di essere mandato via dall’Associazione mondiale dei fotografi. Nel frattempo, suo fratello si renderà conto che Aylin gli ha rubato le foto e inizierà a guardarsi le spalle da lei. Sanem, dispiaciuta per quello che è successo all’uomo di cui è attratta, deciderà di affrontare il suo capo dicendogli che non obbedirà più ai suoi ordini, anche col rischio di essere licenziata.

Sanem vuole dichiararsi a Can

Gli spoiler del secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem inizierà a guardare il suo datore di lavoro con occhi differenti. Nonostante le accuse che girano sul suo conto, l’affascinante fotografo sarà quasi pronto a confessarle di essere lui l’Albatros. Nel frattempo Can scoprirà della brutta notizia sul suo conto proprio nel momento in cui la ragazza si troverà a casa sua.

La dipendente si era recata all’appartamento del fratello di Emre per dirgli che si è innamorata di lui e mentre sono sul punto di parlare vengono interrotti da qualcosa di poco piacevole. La protagonista della serie, quindi, non riuscirà a dire nulla a colui di cui ha perso la testa. Il fotografo, nervoso e furioso per la sua reputazione, si rifiuterà di rilasciare delle interviste a giornali e riviste.