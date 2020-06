Meghan Markle stritolata dalla pressione della stampa , se avesse ascoltato gli amici…

La stampa britannica stritola Meghan, l’ex attrice troppo ingenua, gli amici l’avevano avvertita

La stampa britannica ha messo sotto pressione Meghan Markle e lei stessa nel documentario Harry & Meghan: an African Journey aveva spiegato di essere stata ingenua. I fatti risalgono a quando si frequentava con il principe Harry e gli amici l’avevano avvertita di come la stampa sarebbe stata dura con lei.

La Markle aveva rivelato di capire come sarebbe stata sempre sotto l’occhio del ciclone se avesse fatto parte della famiglia reale. L’amica della duchessa, Gina Nelthorpe-Cowne, ha detto che la Markle era stata messa in guardia. Di certo un’attrice sa perfettamente che facendo parte di una famiglia reale longeva come quella britannica si è esposti verso il gossip. Quando gli amici hanno cercato di darle dei consigli Meghan ha preferito chiudersi e non ascoltarli.

Meghan Markle non ha ascoltato gli amici

Gina Nelthorpe-Cowne, in un’intervista rilasciata al Daily Mail nell’ottobre scorso, ha detto di aver cercato di farle capire la pressione mediatica a cui sarebbe stata sottoposta. Era dunque stata avvisata che sarebbe stata tenuta sotto controllo e che ogni suo atteggiamento sarebbe stato oggetto di critiche.

Ha anche spiegato che Meghan non ha però dato ascolto a nessuno, anzi aveva chiuso ai consigli degli amici. Aveva preferito tenere per sé gli aspetti negativi che le avrebbe riservato la futura vita con Harry. Magari il suo era stato un modo per non far trapelare la sua paura e il fatto di aver intuito che cosa la aspettava nella realtà.

Meghan pressata dalla stampa britannica

La stampa britannica in effetti ha messo sotto pressione la Markle e continua a farlo. Molti sono convinti che lei comunque sapesse benissimo a cosa andava incontro. E’ difficile credere che fosse così ingenua da non sapere cosa accadeva nel mondo dei tabloid britannici e di come si occupassero della famiglia reale. La Markle quindi sapeva benissimo l’impatto mediatico a cui si sarebbe esposta e ha deciso ugualmente di proseguire.

Bisogna anche ricordare che Meghan è tornata a Hollywood e ha ripreso a collaborare con colleghi del passato e con altri nuovi. Costoro si sono occupati di gestire l’immagine della coppia e questo ovviamente mette in evidenza come lei sa benissimo cosa vuol dire stare in mezzo ai pettegolezzi. Che per un personaggio così in vista sono inevitabili!