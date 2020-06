Stefano De Martino la ballerina Maria Rosario lo definisce “lo sciupafemmine”

La ballerina di Made in Sud Maria Rosario definisce Stefano De Martino uno sciupafemmine, scopriamo cosa è successo

Finita la storia con Belen Rodriguez, ex moglie e madre del piccolo Santiago, Stefano De Martino torna ad essere protagonista del gossip. Stando alle ultime indiscrezioni pare che il ballerino e conduttore di Made in Sud stia riuscendo ad affrontare al meglio questo periodo difficile. La crisi con Belen e la fine del loro amore lo hanno portato a cambiare la sua vita.

Pare che al suo fianco ci sia già qualcuno, secondo quanto dicono le indiscrezioni. De Martino in questo ultimo periodo ha lavorato tanto, è stato in Puglia a registrare il programma comico e sembra che abbia fatto conquiste. Il giovane pare sia conteso da diverse donne, alcune delle quali lavorano proprio con lui.

Stefano De Martino considerato uno sciupafemmine

Non ha avuto bisogno di fare nulla di particolare per attirare l’attenzione di due donne che sono anch’esse sul set di Made in Sud. Stefano De Martino ha affascinato la ballerina Maria Rosario e la make up artist Sara. Proprio Sara ha una certa somiglianza con Belen Rodriguez e le voci di un flirt si sono concentrate su di lei.

Se fosse vero, De Martino non ha affatto dimenticato la sua Belen, ma sta cercando invece una sostituta. Sara somiglia molto alla Rodriguez e se Stefano è rimasto anche lui attratto da lei è perché ancora ha nel cuore l’ex moglie. Tuttavia, non ci sono certezze sul fatto che tra i due sia in corso una storia, e si attendono ulteriori conferme. Alcuni dicono che si tratta solo di gossip e che non c’è alcuna verità su una eventuale relazione.

Stefano al momento vuole concentrarsi sulla carriera

Al momento però sembra che De Martino abbia deciso di concentrarsi sulla carriera. In una intervista recente il ballerino ha detto infatti che vuole tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Questo vorrebbe poter dire che non dirà mai di avere una relazione con qualcuno e cercherà di mantenerla fuori dal gossip.

Il suo obiettivo è la carriera, che vuole consolidare e vuole lavorare per diventare più bravo e migliorarsi. Ha aggiunto anche che vorrebbe che fosse la carriera a definirlo e non la persona che eventualmente sceglierà di avere al suo fianco. La sua è una saggia decisione, visto quanto ha passato nella vita amorosa,