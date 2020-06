Elettra Lamborghini senza peli sulla lingua: “Mi piace la puzza di…”

Elettra Lamborghini e le sue attività social

Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini è una delle artisti italiane più estrose, belle e soprattutto spigliata. La ricca ereditiera è reduce della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Musica, e il resto scompare’. Nonostante non sia arrivata nelle prime posizioni della kermesse, la ragazza ha fatto parlare molto di sé per i suoi abiti e balletti inconfondibili sul prestigioso palco dell’Ariston. Di recente le nipote di Ferruccio Lamborghini ha spiazzato tutti con la sua solita ironia facendo delle dichiarazioni inattese che nessuno si aspetta di sentire.

Per chi segue e conosce l’ex giudice di The Voice of Italy, sa perfettamente che le piace passeggiare in mezzo al verde e fare attività fisica in aperta campagna, circondata dalla natura. Elettra, che ha un seguito di oltre cinque milioni di follower su Instagram è super attiva sul suo account, infatti quotidianamente posta delle Stories che poi condivide con i seguaci.

La battuta ironica della ricca ereditiera

Durante la sua solita passeggiata in campagna, rigorosamente documentata con delle Stories di IG, Elettra Lamborghini ha avuto un incontro molto particolare. Nello specifico la ragazza si è trovata a tu per tu con delle mucche ed è proprio in quell’occasione si è lasciata andare a delle affermazioni senza freni.

“Ragazzi io sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove spesso vado a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto. Non c’è niente di più bello. A me piace davvero ragazzi”, ha detto la giovane. Parole che hanno divertito gli oltre cinque milioni di follower che hanno premiato l’ironia della loro beniamina con likes e iterazioni di ogni tipo.

Elettra Lamborghini e le nozze con Afrojack

Dopo il lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, Elettra Lamborghini è tornata al centro dell’attenzione per i preparativi delle sue nozze con il fidanzato Afrojack. Di recente infatti, l’ex giudice di The Voice of Italy era stata paparazzata mentre provava gli abiti da sposa.

Con lei il famoso wedding planner e conduttore di Real Time, Enzo Miccio. La ragazze e il futuro sposo sembrano essere molto affiatati anche se hanno dovuto rimandare il loro matrimonio a causa della pandemia da Coronavirus. Con molta probabilità diranno il fatidico si il prossimo anno.