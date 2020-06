Silvia Provvedi: le prime parole dopo l’arresto del compagno Giorgio De Stefano

ΗSilvia Provvedi ha scritto un post sui social in cui ha parlato di quello che è successo al compagno pochi giorni fa. Ecco le sue parole

Silvia Provvedi torna sui social dopo l’arresto del compagno

Dieci giorni fa Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole, frutto dell’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano. Dopo la tormentata storia con Fabrizio Corona, vissuta praticamente tra casa e il carcere, Silvia ha voltato pagina in amore accanto a Giorgio, conosciuto ad Ibiza. Al Grande Fratello Vip 3 lui le mandava messaggi d’amore firmandosi Malefix.

Ebbene, il loro amore è decollato, tanto che dopo due anni sono diventati genitori. Purtroppo non hanno potuto godere molto del momento perchè, pochi giorni dopo la nascita di Nicole, Giorgio è stato arrestato. Secondo la procura di Reggio Calabria lui sarebbe uno dei boss della Ndrangheta.

Silvia aveva deciso di togliere la possibilità dei commenti sui social sotto ai suoi post per evitare che si parlasse di quanto accaduto. Tuttavia, dopo alcuni giorni di silenzio, ha deciso di dire qualcosa, in attesa dei sviluppi della vicenda. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto.

Le parole di Silvia

Silvia ha deciso di pubblicare una foto in bianco e nero di lei mentre tiene in braccio Nicole e poi ha scritto qualcosa riguardante la vicenda, un dramma che l’ha colpita per la seconda volta. Come potete vedere nel post riportato qui sotto, l’ex gieffina ha ritenuto doveroso esprimersi per ringraziare in primis tutte quelle persone che le stanno dimostrando affetto e solidarietà.

Non parlerà della vicenda che ha colpito lei e la sua famiglia fino alla conclusione delle indagini per rispetto nella magistratura in cui crede. Nel frattempo ha rinnovato il suo amore e sostegno al compagno Giorgio. Che cosa ne pensate di queste parole? Di sicuro non sarà facile per lei che per la seconda volta si trova ad avere il compagno in carcere, questa volta però con una bambina da accudire.

L’imprevisto il giorno del parto

In questi mesi, nonostante la situazione Coronavirus, Silvia ha trascorso una gravidanza molto serena. Lei stessa era tranquilla e non vedeva l’ora di abbracciare la bambina. Il giorno del parto è successo un piccolo imprevisto che ha portato il team che l’ha seguita ad effettuare un taglio cesareo. Ma è andato tutto bene e mamma e figlia stanno benissimo.