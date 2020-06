Elodie, dopo anni la confessione su Maria De Filippi: “Lei è una…”

Elodie è una delle artiste più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano. L’ex modella ne ha fatta di strada e ad oggi è riuscita nel suo più grande sogno: diventare una cantante di successo. Da X Factor, per poi passare ad Amici fino al grande palcoscenico, quello di Sanremo che l’ha vista trionfare ben due volte con tutta la sua bravura e bellezza.

Elodie e il rapporto speciale con Maria De Filippi

La 30enne recentemente è stata ospite nel salotto tv di Francesca Fialdini “A Ruota Libera” ed è stato qui che si è confessata apertamente, lasciandosi andare al racconto di lati inediti della sua vita privata e della sua carriera, che non è stata semplicissima, ma tutta in salita.

L’artista di origine francese ha commentato il suo rapporto con la padrona di casa Amici, il talent che ha consacrato il suo successo ed ha avuto per lei delle parole bellissime: “Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”. (Continua dopo il video)

L’amore folle per Marracash

Intanto continua la sua meravigliosa storia d’amore con il cantante Marracash. L’amore tra i due è scoppiato sul set del video “Margarita”, il brano simbolo della scorsa estate che li ha visti collaborare.

Poco inclini ai gossip, i due artisti amano vivere la loro relazione all’ombra, evitando gossip e luci della ribalta. Sarà per questo che hanno scelto la riservatezza sui social: pochissime foto insieme, nessuna smanceria.

Ed è stato proprio a Domenica In che Elodie ha parlato del loro primo incontro, davanti ad un’entusiasta Mara Venier. La cantante ha dichiarato di aver fatto lei il primo passo e di aver avuto subito un’attrazione fatale per colui che sarebbe diventato poi il compagno della sua vita: “Ci siamo incontrati per la prima volta sul set per girare il video di “Margarita”, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine in piena regola e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena”.