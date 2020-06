Il Segreto puntata dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Angustias internata

Il Segreto torna con le puntate in replica della prima amatissima stagione in onda dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15.40. La scelta di Mediaset si è rivelata vincente, dal momento che gli ascolti degli episodi dell’amata soap sono schizzati alle stelle. La storia d’amore tra Pepa e Tristan e gli intrighi di Francisca stanno incollando al teleschermo milioni di telespettatori.

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, Pepa salverà la vita di Angustias, dopo che la donna è rimasta paralizzata nella sua stanza in cui è divampato un incendio. Nella confusione generale, Mariana riporterà anche delle ferite. Francisca capirà che la nuora è incapace di intendere e volere e così penserà che la soluzione migliore sia quella di farla internare.

Il Segreto, puntate settimanali dal 29 giugno al 3 luglio 2020

La settimana de Il Segreto inizia con la preoccupazione di Rosario. Certa che il figlio si metterà nei guai, proverà a convincerlo a lasciar perdere Soledad. Tristan invece non capirà la repulsione di Pepa, ancora sconvolta dopo aver scoperto che Martin è suo figlio. Alla fine, sarà pronta a raccontargli tutta la verità e i due si riappacificheranno tornando alla tenuta. Tuttavia, un imprevisto fermerà le intenzioni di Pepa. Tristan verrà a sapere che sua sorella e Juan su vedono ancora e così le consiglierà di rifugiarsi in un luogo isolato.

Continuando con le trame delle puntate de Il Segreto, vedremo Pepa tornare sui suoi passi. Ora che Angustias non può più badare a Martin, sarà pronta a portarlo via con sé. Tristan di certo non immagina il piano della sua amata, anche perché sarà impegnato a tenere a bada le intemperanze di Soledad. Nel frattempo, Raimundo assisterà alla distruzione del suo raccolto e si allontanerà dalla locanda, facendo perdere le sue tracce. Emilia capirà che il padre ha intenzione di suicidarsi e sprofonderà nel panico. Per fortuna, l’Ulloa tornerà a casa sano e salvo.

Angustias in manicomio

Le condizioni di salute mentale di Angustias peggioreranno sempre di più nelle puntate settimanali de Il Segreto. A quel punto, Francisca falsificherà le firme sul documento che attesta la sua incapacità di intendere e volere. Angustias troverà le carte e, disperata, proverà a togliersi la vita. Soledad invece confesserà a Tristan di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di loro padre. Solo Juan le ha fatto tornare il sorriso ed è disposta a fuggire con lui lontano da Puente Viejo.

Tristan riuscirà a salvare Angustias prima che sia troppo tardi. Il piano di Francisca è andato a buon fine, visto che la donna verrà ricoverata in manicomio nonostante aspetti un bambino. Pepa si preoccuperà delle sue condizioni di salute, ma la Montenegro le dirà di non immischiarsi. Infine, nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, Francisca farà credere che sia stata Pepa ad incastrare Angustias. Tristan, furioso, la caccerà di casa.