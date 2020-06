Temptation Island: Katia Fanelli commenta la fine della relazione tra il suo ex Vittorio e Vanessa, poi rivela che lui le ha scritto

Katia ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo ex Vittorio, della relazione che ha avuto con l’ex tentatrice e cosa lui le ha scritto recentemente

Temptation Island: Katia Fanelli commenta la relazione del suo ex con Vanessa

Se vi ricordate nella scorsa edizione di Temptation Island una delle coppie era quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Lui voleva mettere alla prova lei e capire se era davvero innamorata. Invece, è stato proprio lui ad iniziare un flirt con la tentatrice Vanessa Cinelli. La relazione tra i due si è conclusa lo scorso autunno quando Vanessa ha ammesso di non essere innamorata di Vittorio.

Katia dal canto suo aveva provato a tornare con Vittorio perchè era innamorata. Tuttavia, Vittorio non è tornato indietro sui suoi passi. Oggi, “la fotonica” ha rilasciato un’intervista a Il Giornale parlando della sua esperienza a Temptation Island, della relazione di Vittorio e Vanessa e anche altro.

La rottura tra Vittorio e Vanessa e le parole di lui

Lei non si è pentita di aver partecipato al programma perchè anche se la sua relazione è finita, ha trovato delle persone stupende con le quali è nata una bellissima amicizia. Non solo, è riuscita a rimanere se stessa, anche se alcuni termini nei confronti del suo fidanzato poteva evitarli. Katia ha ribadito che avrebbe voluto continuare a stare insieme a Vittorio, ma nelle settimane successive al programma ha visto una persona totalmente diversa.

Quando Katia ha notato l’interesse di Vittorio per Vanessa ha detto subito che tra loro non sarebbe durata. Vanessa ha fatto il suo compito da tentatrice e ci sia riuscita molto bene tanto che Vittorio ci è cascato in pieno, ma era evidente che non fosse interessata a lui. Dieci giorni fa, tuttavia, Vittorio ha scritto pubblicamente a Katia dicendole che se tutti i pali sono così “allora sono tanta roba”. Katia è rimasta allibita da questa frase e non ha nemmeno risposto.

I progetti di Katia

Al momento Katia è single e si sta concentrando sul suo lavoro con i social. Ha detto che si sente davvero molto fortunata a poter guadagnare attraverso Instagram e poter fare “la bella vita”, ma in realtà sta cercando anche un lavoro normale, come la commessa, che è sempre stato il suo sogno.

Katia ha anche smentito le voci che la vogliono una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha detto che non c’è nulla di vero, tutto inventato e non sa come sia possibile che escano queste notizie false.