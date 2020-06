Oroscopo 29 giugno 2020: Ariete spumeggianti, Acquario verso un cambiamento

L’Oroscopo del 29 giugno denota una giornata molto positiva per gli Ariete, Marte nel segno sarà in grado di rendere la giornata particolarmente interessante. Acquario, invece, verso un cambiamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Marte entra nel vostro segno è questo vi conferirà una forza inspiegabile. Sarete carichi di energie sia fisiche sia mentali, che vi consentiranno di affrontare la giornata nel migliore dei modio. La passionalità che contraddistingue questo giorno, però, ha anche dei contro. Eccederete in tutto, anche nelle emozioni negative quali la rabbia.

Toro. C’è qualcosa che vi turba, forse un ricordo dal passato o, meglio ancora, una persona. Non lasciatevi travolgere dall’entusiasmo del momento se dovete prendere delle decisioni importanti. Ponderate con attenzione le vostre prossime mosse. In amore sarebbe opportuno non dare troppo peso alle piccole discussioni.

Gemelli. Giornata tendenzialmente positiva e tranquilla. Nulla turberà la vostra serenità, ma dovete fare attenzione a quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Se vi state crogiolando sugli allori, forse è il caso di smetterla e di darvi da fare perché dal prossimo mese ci saranno interessanti novità in ambito lavorativo.

Cancro. Oggi non vi sentirete proprio al top, L’Oroscopo del 29 giugno esorta i nati sotto questo segno ad allontanarsi un po’ dalle situazioni spiacevoli. Non lasciatevi influenzare dalla negatività che vi circonda. Il lavoro vi riserva interessanti novità per quanto riguarda il periodo estivo, non mollate la presa.

Leone. L’amore sta tendenzialmente attraversato una fase di rinascita, ma non è il momento di abbassare la guardia. Non sempre ciò che pensate voi è condiviso dagli altri e questo potrebbe rendervi un po’ nervosi. A lavoro ci sono importanti decisioni da prendere, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi, ma non perdete di vista il vostro sesto senso.

Vergine. Grande ripresa per quanto riguarda i sentimenti. L’amore andrà a gonfie vele, specie in questi giorni. Se avevate dei dubbi, in questo periodo verranno completamente dissipati. Anche il lavoro va verso un graduale miglioramento anche se siete un po’ stanchi e sentite il bisogno di una piccola pausa.

Previsioni 29 giugno fino a Pesci

Bilancia. Questo è il periodo dei single. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, oppure siete desiderosi di vivere delle entusiasmanti avventure, sappiate che questo è il momento giusto. La Luna favorisce i nuovi incontri, mentre il lavoro procederà senza troppi intoppi. Siate pazienti e non abbassate la guardia.

Scorpione. Se state pensando ad un nuovo investimento, ponderate con attenzione le vostre decisioni. Non lasciatevi travolgere da chi vi imbottirà di chiacchiere. Ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti e l’amore in generale. Siete pronti per fare passi importanti e sentite molto la voglia di stabilità.

Sagittario. Il vostro tallone d’Achille in questo periodo sono le finanze. Non lasciatevi trasportare da acquisti d’impulso e cercate di fare economia. Periodo positivo per quanto riguarda l’amore, ma dovete fare attenzione a qualche piccola discussione. Rimandate a domani le scelte importanti.

Capricorno. L’Oroscopo del 29 giugno denota una certa inclinazione alle discussioni. Se non avete digerito qualcosa del passato, non riuscirete a fare finta di nulla. Questo atteggiamento, però, potrebbe portarvi ad incorrere in spiacevoli discussioni. Il lavoro procede bene, ma non fidatevi di tutti.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di transizione importante che li sta portando verso un cambiamento positivo. Specie nel lavoro potrebbero esserci delle interessanti novità in arrivo che cambieranno il vostro status. In amore, invece, evitate le discussioni con il partner.

Pesci. Il lavoro procede bene e vi regalerà interessanti soddisfazioni. Purtroppo, però, non può dirsi lo stesso per quanto riguarda i sentimenti. C’è qualcosa che vi turba e compromette il vostro umore. Evitate di circondarvi delle persone che non sono in grado di regalarvi sorrisi, ma solo preoccupazioni.