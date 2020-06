Lara Zorzetto in una nuova intervista: come ha conosciuto Mattia Monaci e come sta andando la gravidanza

L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato qualche dettaglio in più sul rapporto con Mattia Monaci in una nuova intervista in radio

Lara Zorzetto presto mamma

Abbiamo conosciuto Lara Zorzetto nella quinta edizione di Temptation Island in cui ha partecipato con l’ormai ex fidanzato Michael De Giorgio. Tra loro c’erano molti problemi, lui l’aveva tradita. Il viaggio nei sentimenti è servito solo a peggiorare le cose e Lara e Michael si sono lasciati, anche molto male.

Dopo un paio di relazioni andate male, dopo la fine del programma, Lara ha ritrovato l’amore con Mattia Monaci. Nonostante il poco tempo di relazione, Lara qualche mese fa è rimasta incinta e adesso sta documentato la sua gravidanza attraverso i social.

La coppia aspetta un maschietto che ha deciso di chiamare Leonardo. All’inizio ha avuto qualche problema tanto da dover stare a riposo e tenere sotto controllo alcuni problemi di salute, ma la gravidanza sta procedendo bene e in una nuova intervista Lara ha dato qualche dettaglio in più sulla sua relazione.

Lara e Mattia: come si sono conosciuti

In una nuova intervista per Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, Lara ha raccontato com’è nata la sua relazione con Mattia. Si sono conosciuti grazie ad un’amica di lei. Lara doveva fare un trasloco e aveva bisogno di qualcuno che l’aiutasse, l’amica le ha suggerito Mattia ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Poi lui è andato a Monaco e lei dai suoi genitori, ma quando è tornato hanno iniziato una convivenza.

Lara ha raccontato che lui non aveva neanche Instagram e che non gli interessa apparire, dunque è una relazione pulita. Mistero sui motivi della gravidanza, o meglio, lei ha voluto tenere segreto il fatto se sia stata voluta o meno perchè “è una cosa personale”. Ha raccontato che entrambi sono molto gelosi, una gelosia normale visto il grande sentimento d’amore che li unisce.

Secondo Lara, però, Mattia sarà un padre eccezionale perchè è molto protettivo, ma lo pensa anche per i discorsi che fa e le attenzioni che già dimostra. Se si guarda indietro, non si pente di essere andata a Temptation Island o di qualunque altra cosa che ha fatto nella sua vita, se tutto quello che ha fatto l’ha portata a questo momento, felice e appagante. Che cosa ne pensate di questa coppia e di queste ultime dichiarazioni di Lara Zorzetto?