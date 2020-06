Nuovo amore per Martina Nasoni dopo Daniele Dal Moro, ecco chi è

Nuovo amore per Martina?

Da qualche settimana Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, è al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è stato un tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma non ha scelto nessuna corteggiatrice a causa della pandemia.

A differenza degli altri ‘colleghi’ non ha avuto il tempo necessario per gettare le basi di un solido rapporto. Martina non ha esitato ad intervenire per smentire il loro riavvicinamento. Sono rimasti in buoni rapporti, però non si daranno un’altra possibilità. Nel frattempo gli utenti social credono che abbia trovato un ragazzo che potrebbe renderla felice. Si tratta di un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi.

Indizi rilevanti sui social

Nuovo amore per Martina dopo Daniele? Ecco la domanda che si pongono in tanti sul web dopo la visione di alcune Instagram Stories. In pratica con la sua amica Ilenia si sarebbe recata a un compleanno in un locale a Milano Marittima. Alla festa era presente anche Matteo Guidetti, ovvero il giovane che non è stato scelto dalla tronista Sara Shaimi.

Quest’ultima attualmente è fidanzata con il ‘rivale’ Sonny Di Meo, del quale ha dichiarato di essere innamorata. I telespettatori sperano che Matteo possa sedersi sul trono a settembre, ma pare che non lo rivedranno. Gli amici più stretti hanno riferito che starebbe bollendo qualcosa in pentola con Martina. Non sono comparsi insieme nei video della festa, però degli indizi sono stati fondamentali per arrivare a tale conclusione.

Entrambi hanno pubblicato degli scatti di un hotel con l’arredamento in cui domina lo stesso colore, ovvero il bianco. Come se non bastasse nella storia di un amico di Matteo si sente perfettamente la voce della ‘ragazza dal cuore di latta’. Per ora non si sa ancora se si stiano frequentando, però se così fosse i fan dei due sarebbero felici. Sicuramente i diretti interessati daranno una spiegazione a riguardo.

Daniele di nuovo sul trono?

Per Martina, dunque, potrebbe essere un periodo roseo dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda Daniele, invece, è ancora single. Purtroppo con il problema del Coronavirus non ha avuto modo di proseguire il suo percorso a UeD. Si è messo in gioco qualche settimana prima che fosse dichiarata la pandemia. Ragion per cui nessuna lo ha incuriosito al punto tale da provarci nella vita quotidiana. Probabilmente lo rivedremo a settembre.