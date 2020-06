Sammy Hassan beccato in compagnia di un’altra donna, è l’ex di un suo rivale (FOTO)

Si vocifera che Sammy Hassan e Giovanna Abate si siano lasciati e il giovane sembra essere stato addirittura beccato con un’altra donna. Alcune recenti segnalazioni, infatti, hanno riportato alcune foto in cui il protagonista appare in dolce compagnia.

La cosa che sta sconvolgendo di più il popolo del web, però, non è la notizia in sé, quanto piuttosto l’identità della dama in questioni. La donna, infatti, pare sia l’ex fidanzata di un noto ex rivale del romano. Vediamo tutti i dettagli.

La segnalazione su Sammy in compagnia di un’altra donna

Sul profilo dell’influencer Deianira Marzano sono apparse delle foto in cui Sammy Hassan pare in compagnia di un’altra donna. Nello specifico, l’ex corteggiatore sembra essere in una certa sintonia con una fanciulla in particolare, la quale è l’ex fidanzata di Davide Basolo. I due protagonisti sono in compagnia anche di altre persone, ma le foto sembrano parlare in modo molto chiaro in merito al rapporto tra il romano e l’ex tronista.

Analizzando con maggiore attenzione la segnalazione, pare sia stata una fan a immortalare il giovane in dolce compagnia. La ragazza in questione si chiama Elena Benedini, la quale sembra in ottimi rapporti con Sammy. L’utente che ha riportato questa notizia ha detto di essere rimasto basito da quanto visto in quanto si tratta di uno scoop davvero ingarbugliato. Sammy avrebbe lasciato Giovanna e potrebbe aver incominciato una frequentazione con l’ex fidanzata dell’ex corteggiatore dell’Abate. (Continua dopo la foto)

Deianira fa un appello a Giovanna

Insomma, una trama davvero intricata che, almeno per il momento, non sta trovando spiegazione. Nonostante la foto di Sammy hassan con un’altra donna sia diventata virale, il ragazzo ancora non è intervenuto sulla vicenda per fare chiarezza. Anche Giovanna è alquanto reticente. Solo ieri, sul suo profilo Instagram, aveva alluso al fatto che stesse leggendo tutti i commenti dei fan, ma che necessitasse di tempo prima di poter parlare.

Questo suo atteggiamento, però, non sta facendo altro che indispettire i numerosi fan che si aspettavano molto di più dalla coppia. Stando a quanto emerso sul web pare che i due si siano presi una pausa di riflessione, cosa che dopo solo pochi giorni di conoscenza sembra davvero assurda. La stessa Deianira, ad esempio, ha esortato l’Abate a tirare fuori il carattere e a non fargliela passare liscia al suo presunto fidanzato, o ex.