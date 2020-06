“Lo fa durante la pubblicità…?” Tiberio Timperi, spunta il giallo sulla vita intima di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso menzionata a UnoMattina in Famiglia

E’ trascorsa solo una settimana da quando Barbara D’Urso ha fatto la sua ultima apparizione stagionale a Live Non è la D’Urso. Infatti, fino al prossimo settembre la professionista napoletana sarà in pausa estiva. Tuttavia nelle ultime ore si è tornati a parlare di lei anche nelle trasmissioni concorrenti.

Nel penultimo appuntamento di UnoMattina in Famiglia in onda sabato scorso, nella rubrica curata da Gianni Ippoliti, quest’ultimo e il padrone di casa Tiberio Timperi hanno menzionato ancora una volta Lady Cologno. Settimana fa il conduttore romano aveva detto che era stato lui a scoprirla, televisivamente parlando, avendola al fianco in un format Rai. Un’affermazione che trovò una dura replica da parte della diretta interessata, ribadendo che è stata scoperta solo da Pippo Baudo.

Tiberio Timperi ironizza su Carmelita

A UnoMattina in Famiglia, durante la rubrica inerente alla cronaca rosa, un ironico Gianni Ippoliti ha affrontato un argomento molto particolare. In poche parole il giornalista ha affermato che in atto un giallo che riguarda Barbara D’Urso. Un mistero inerente alla castità della conduttrice Mediaset. Per tale ragione il compagno di ‘merende’ di Tiberio Timperi ha chiesto ai telespettatori delle spiegazioni in merito.

A quel punto il collega di Monica Setta ha giustificato la stakanovista di Canale 5. Stando al professionista romano che settimane fa è stato attaccato duramente da Mara Venier, per Carmelita sarebbe a dir poco impossibile dedicare tempo ed energie al sesso. Il presentatore, in modo scherzoso ha detto: “Lei sta sempre in onda…Quindi lo fa durante la pubblicità?”.

Barbara D’Urso e le sue attività social

Nonostante non sia più in onda con i suoi programmi, Barbara D’Urso continua a rimanere particolarmente attiva su Instagram, Facebook e Twitter. I suoi canali social hanno un seguito molto forte e lì la professionista napoletana condivide parte del suo quotidiano. Al momento Carmelita è ancora in convalescenza dopo l’incidente domestico che l’ha vista protagonista qualche giorno fa.

Anche se non ha spiegato la dinamica, Lady Cologno ha riportato un’ustione di secondo grado in una mano. Per questo motivo nell’ultima puntata di Leve Non è la D’Urso è apparsa in tv con l’arto fasciato. Essendo in pausa estiva, ora la professionista Mediaset avrà tutto il tempo per guarire in modo tranquillo.