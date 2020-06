Gemma Galgani ha lasciato Nicola? “Non dedico tempo a chi non mi piace” caos sul web (VIDEO)

View this post on Instagram

Amicizia, non conosce età, non conosce ma , forse, non conosce ostacoli, neppure confini, si propone in punta di piedi e ti ricorda che sei importante per lei e la volontà di esserci al momento giusto, senza farti sentire in colpa ma comprendere con amorevolezza ! Grazie a tutte voi per esserci sempre ed un grazie alla tenera amica mia ! Preziosa cara amica mia facciamo un giro in bicicletta domani ………🎶🎶🎶🎶🎶 ❤❤❤