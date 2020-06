Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: ‘Sempre lo stesso copione’

Giorgio contro Gemma

Nonostante Uomini e Donne sia giunto al termine da un paio di settimane, il pubblico segue con attenzione le dinamiche sentimentali dei partecipanti. I tronisti (eccetto Daniele Da Moro) hanno fatto le loro scelte, ma si dice che una storia sia già terminata. Si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Quest’ultimo è stato accusato di aver sfruttato la visibilità del programma per lanciare sul mercato le sue t-shirt. Non a caso non sta pubblicando più degli scatti in compagnia della ragazza. Gemma Galgani lo ha paragonato a Giorgio Manetti per i suoi modi di fare. In effetti entrambi sono sempre risultati ambigui e in cerca di visibilità. Anche stavolta Giorgio è tornato alla carica per dare l’ennesimo parere sulla dama torinese che ha frequentato anni fa.

‘A me sembra di assistere alla solita storia’

Giorgio contro Gemma, non è la prima volta che si assiste a dibattiti verbali tra i due con frecciatine. Giorgio è stato uno dei primi a far perdere la testa alla donna e allo stesso tempo hanno fatto sognare il pubblico. Sono stati 8 mesi insieme, però lui non le ha mai dato l’esclusiva. Molte pretendenti si sono recate nello studio per avere una possibilità, incuranti della presenza di Gemma.

Alla fine è stata lei a voler troncare perché non intendeva iniziare una relazione senza amore. Davanti a quel rifiuto, Giorgio le ha definitivamente voltato le spalle e oggi è felicemente fidanzato. Tuttavia non perde occasione di dire la sua in merito alla frequentazione con Nicola Vivarelli. E’ inconcepibile che permetta a uno, che potrebbe essere il nipote, di corteggiarla.

O si comporta così per non finire nel dimenticatoio o perché davvero crede che ci sia un interesse. Gemma tende sempre a innamorarsi delle belle parole per poi diventare gelosa. Elemosina attenzioni e gesti affettuosi al punto tale da allontanare chiunque. Probabilmente anche stavolta ci sarà lo stesso finale.

Scatta il bacio con Nicola

Nessuno crede alla relazione tra Gemma e Nicola, eppure sembra che le cose stiano andando bene. Si dice che ci sia stato un avvicinamento fisico, culminato con un bacio. Per le strade di Roma non passano inosservati, anche perché stanno cavalcando l’onda del successo. Nonostante abbiano tutti contro, loro proseguono per la loro strada. Giorgio è convinto che tornerà a UeD con l’amaro in bocca. Per scoprirlo non ci resta che attendere.