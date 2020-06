Dolore a Domenica In, Mara Venier e Romina Power in lacrime: saltano le norme anti-coronavirus

Mara Venier e Romina Power si abbracciano a Domenica In

Nonostante il gravissimo lutto, Romina Power ha mantenuto l’accordo preso precedentemente con Mara Venier a partecipare all’ultima puntata stagionale di Domenica In. Entrando in studio col sottofondo di una versione inedita di Felicità, l’ex mogli di Al Bano ha raggiunto la professionista veneta. Davanti a lei non ha resistito ed è partito un lungo abbraccio, non rispettando però le norme anti-coronavirus relative al distanziamento sociale.

Una scelta volontaria da parte della padrona di casa che ha affermato: “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”. A quel punto la cantante statunitense ha replicato così: “Nemmeno a me”. Un’eccezione dettata dal momento di dolore che sta attraversando l’artista americana che nella mattinata di venerdì ha perso la sorella Taryn, malata di leucemia da anni e che purtroppo non è riuscita a sconfiggere.

La cantante americana ha perso la sorella Taryn

Terminato il lungo abbraccio con tanto di lacrime, Romina Power si è accomodati dicendo questo a Mara Venier: “Quando prendo un impegno, lo mantengo”. Quindi, nonostante la morte della sorella Taryn, l’ex di Al Bano si è recata a Domenica In per renderle omaggio. Le due erano molto legate e tra loro c’era un rapporto simbiotico. “Lei era la mia migliore amica, condividevamo le stesse cose come l’amore per la natura e una pregnante spiritualità“, ha affermato la professionista statunitense.

Quest’ultima non riesce a darsi pace visto le circostanze della morte della consanguinea perché da anni la leucemia si può curare. Purtroppo per Taryn non c’è stato nulla da fare nonostante le varie cure mei migliori ospedali degli Stati Uniti. “Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana“, ha detto la Power con gli occhi gonfi di lacrime.

Romina Power è il dolce ricordo di Taryn

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Romina Power ha rivelato come Taryn sia stata una donna molto generosa con tutti. In questo modo la sorella ha messo sempre in secondo piano la sua carriera di cantante ed attrice e soprattutto l’aspetto finanziario. “Lei è sempre stata più brava di me, anche sul lato artistico”, ha detto l’ex moglie di Al Bano.

Quest’ultima, inoltre nel programma domenicale di Rai Uno ha ricordato l’ultima videochiamata in cui la congiunta era ormai allo stremo delle forze. Le due non si vedevano fisicamente da oltre un anno perché la più piccola vive a in in luogo considerato troppo freddo per Romina. Poi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è diventato praticamente impossibile raggiungere gli Stati Uniti.