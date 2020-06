Non dirlo al mio capo puntata 5 luglio 2020: Fabrizio e Lisa in crisi

Continuano a riscuotere grande successo in termini di ascolti le puntate in replica di Non dirlo al mio capo in prima serata su Rai Uno. L’appuntamento è per domenica 5 luglio a partire dalle ore 21.25 con due emozionanti episodi. Vanessa Incontrada dei panni di Lisa ed Enrico (Lino Guanciale) saranno alle prese con altri complicati casi, oltre a fare i conti con il loro complicato rapporto di amore e odio.

Nei prossimi due episodi di Non dirlo al mio capo, Lisa verrà a sapere alcuni retroscena sul passato di Fabrizio che nemmeno poteva immaginare. Inevitabilmente, il loro rapporto andrà in crisi. Di seguito, le trame dettagliate.

Non dirlo al mio capo puntata del 5 luglio 2020 su Rai

Nel primo episodio, Lisa capirà che è arrivato il momento di capire i motivi dell’astio tra Fabrizio (Andrea Bosca) e il padre. Questo gesto di generosità però le costerà molto caro. L’uomo infatti, confidandosi con lei, le rivelerà dei segreti sul suo passato che la lasceranno senza parole. Il loro rapporto subirà dei contraccolpi non indifferenti. Nel frattempo, Giacomo e Mia approfondiranno la loro conoscenza. Nella prossima puntata di Non dirlo al mio capo, la ragazza comincerà a lasciare da parte la sofferenza per la fine della sua storia d’amore con Romeo.

Nel frattempo, vedremo nel primo episodio di domenica 5 luglio di Non dirlo al mio capo Jacopo e Claudia mantenere il segreto sul loro flirt. Come mai i due hanno deciso di tenere segreta la loro relazione? Lisa intanto, continuerà a pensare a quanto scoperto sul passato di Fabrizio.

Arriva l’ex marito di Perla

Proseguendo con le trame della puntata in onda domenica 5 luglio 2020 di Non dirlo al mio capo su Rai 1, allo studio legale arriverà un uomo che racconterà una situazione alquanto surreale. La ex moglie ha deciso di dividere tutti i loro beni in comune. Niente di strano, se non fosse che la donna intende dividerli nel senso letterale del termine. Lisa scoprirà che il nuovo cliente è l’ex marito di Perla (Chiara Francini), ovvero Rocco (Antonio Gerardi).

Nel secondo episodio di Non dirlo al mio capo, Perla e Rocco avranno un acceso confronto. Finalmente, verrà a galla la verità sui motivi che li hanno portati alla fine del matrimonio. Tuttavia, i due sembrano amarsi ancora e Lisa vedrà una possibilità di unione. Infine, chiederanno aiuto anche i genitori di Jacopo. Pare che il ragazzo abbia creato un mucchio di guai con le sue bugie.