Gomorra, terza puntata 5 luglio 2020: Imma e Genny vanno a Milano

Una splendida notizia farà felici i fan di Gomorra. Durante tutta l’estate la prima stagione della serie Tv continuerà ad essere trasmessa in chiaro su TV8. Domenica 5 luglio 2020 andrà in onda la terza puntata composta da due episodi al cardiopalma. In particolare, potremo vedere Il ruggito della leonessa e Roulette spagnola.

Genny e Imma andranno a Milano per tentare di recuperare i soldi degli investimenti dei clan mafiosi, ma una sgradita sorpresa li coglierà impreparati. Per salvare la situazione, Ciro si recherà a Barcellona in cerca di un compromesso. La sua missione avrà esito positivo? Genny invece si troverà nei guai una volta arrivato in Honduras. Imma e Pietro infine, si troveranno faccia a faccia in carcere.

Gomorra, puntata 5 luglio 2020 su TV8

Nella terza puntata dell serie Tv ispirata ai romanzi si Saviano, Imma e Genny si metteranno in viaggio verso Milano. I due devono compiere una missione tanto difficile quanto pericolosa, visto che dovranno prendere i soldi ricavati dagli investimenti dei clan mafiosi. La situazione si complica quando Imma e Genny scopriranno che il commercialista ha investito molto denaro in un’azienda. Un affare che è andato però in fumo. L’uomo proverà a risolvere la situazione ma finirà per essere arrestato.

Continuando con le trame del primo episodio della terza puntata di Gomorra del 5 luglio 2020, il commercialista riuscirà a cavarsela, in quanto uscirà dal carcere, anche se i problemi non sono finiti. A quel punto, ad Imma verrà in mente una soluzione estrema per non mandare la sua famiglia verso la rovina economica. Intanto, a Genny verranno affidati gli affari del clan grazie a Don Pietro.

Ciro va a Barcellona

Imma, dopo aver recuperato un po’ di freddezza, chiederà a Ciro di andare a Barcellona per tentare di trovare un compromesso, ma anche per acquistare una grande partita di droga. La sua permanenza non sarà tranquilla, visto che un clan mafioso russo è alle sue calcagna con cattive intenzioni. Nello stesso tempo, Genny sarà impegnato con altri affari in Honduras. Nella puntate di Gomorra su TV8 il 5 luglio inoltre, ci sarà un incontro non certo all’acqua di rose tra Imma e Pietro.

Gomorra sta andando in onda su TV8 da domenica 21 giugno 2020 con ottimi ascolti. La serie Tv ci farà compagnia fino alla sesta puntata della prima stagione, che andrà in onda domenica 26 luglio 2020, salvo variazioni di palinsesto. Ricordiamo che è possibile rivedere le puntate sia su Sky che su NOW TV.