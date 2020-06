Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel cast di Temptation Island Vip

Belen e Stefano nel cast?

Da qualche mese sono al centro del gossip italiano Stefano De Martino e Belen Rodriguez a causa di una crisi. Secondo fonti attendibili pare che ci sia stata ancor prima dell’avvento della pandemia. Non essendo riusciti a trovare un punto d’incontro, si sono separati per un breve periodo.

Molti hanno ipotizzato un tradimento di lui, in quanto non sarebbe la prima volta che accade. In passato, infatti, la show girl argentina ha deciso di lasciarlo in seguito a un gesto di infedeltà. Ora sembra che qualcosa sia cambiato. Non solo ci stanno riprovando per amore di Santiago, ma vorrebbero mettersi alla prova partecipando a Temptation Island Vip.

‘Anche se hanno un figlio, potrebbero partecipare lo stesso’

Ci saranno Belen e Stefano nel cast nonostante abbiano un matrimonio alle spalle? Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo. Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, quindi non ci resta che attendere. Poiché hanno un figlio, il regolamento vieterebbe la partecipazione. In questo caso la produzione potrebbe chiudere un occhio.

Entrambi sono molto amati e seguiti dal pubblico, ragion per cui è previsto un alto picco di ascolti. Sia l’uno che l’altra vogliono oltrepassare la tempesta per tornare a vivere felici sotto lo stesso tetto. L’influencer Amedeo Venza ha detto che tra un messaggio e l’altro stanno ritrovando il giusto equilibrio. I due si sono conosciuti grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Lui era fidanzato con la cantante Emma Marrone che ha lasciato per Belen.

Una volta spente le telecamere si sono sposati, facendo ricredere tutti sulla relazione. Dopo 5 anni hanno divorziato. Se lei è stata legata ad Andrea Iannone, Stefano ha accumulato solo una serie di flirt senza un avvenire. Alla fine tornati insieme e sicuramente risolveranno anche stavolta i problemi. Del resto qualsiasi tipo di rapporto affronta dei momenti no.

Una foto sospetta

Si dice che Stefano abbia tradito Belen con una nota conduttrice della televisione più grande di lui. Per questo motivo si sarebbero lasciati. Tuttavia i follower più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato. In pratica lei ha pubblicato una storia con uno scatto della luna e pochi minuti dopo anche il partner ha fatto lo stesso. Gli ottimisti credono che tornerà il sereno. E’ solo questione di tempo.