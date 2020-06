Il pensiero di Gemma Galgani su Sammy Hassan: ‘Mi ricorda Giorgio’

Il pensiero di Gemma su Sammy

Da qualche giorno Giovanna Abate e Sammy Hassan sono al centro del gossip per una presunta rottura. L’ex corteggiatore è stato beccato a una festa in compagnia di un’altra donna, ovvero l’ex di Davide Basolo. Quest’ultimo ha cercato in tutti i modi di conquistare la tronista, ma non ci è riuscito. In effetti era chiaro fin dal principio che la scelta sarebbe ricaduta su Sammy, il quale non è mai piaciuto per il suo atteggiamento.

Non ha fatto altro che litigare con lei durante il percorso del trono, incurante di chi era presente nello studio. Spesso si presentava nelle esterne del ‘rivale’ e obiettava ciò che dicevano gli opinionisti. Molti stanno dando un loro parere a riguardo e tra questi c’è quello di Gemma Galgani, la protagonista indiscussa di Uomini e Donne.

‘E’ molto preso da sé stesso, non è capace di amare’

Il pensiero di Gemma su Sammy non è nuovo, dal momento che la dama torinese tende sempre dire la sua davanti alle telecamere. Non ha mai nascosto il fatto che l’atteggiamento le ricordasse quello di Giorgio Manetti. Quest’ultimo è stato il primo a farle perdere la testa nel programma UeD.

La loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori di Maria De Filippi fino al giorno della rottura. Lui voleva viverla nella quotidianità, però ha ricevuto un rifiuto che non ha mai dimenticato. Quando lei si focalizzava su altri pretendenti, Giorgio tornava sempre alla carica. Era come se volesse un’altra possibilità per poi indietreggiare. Non è mai stato chiaro con i suoi sentimenti, ma molto ambiguo e razionale.

Non perdeva occasione di discutere pur di non finire nel dimenticatoio e allo stesso tempo conosceva altre donne. Ad oggi Gemma crede che desiderava solo la visibilità, proprio come sta facendo Sammy con la produzione delle t-shirt col marchio My Friend. I diretti interessati non hanno ancora replicato.

Crisi di coppia

Secondo fonti attendibili sembra che Giovanna e Sammy si siano lasciati definitivamente. L’altro giorno sono stati fotografati dai paparazzi, ma si sono incontrati per l’ennesimo confronto che non si è concluso bene. Tutti davano per scontato che non sarebbero andati avanti per incompatibilità caratteriale. Gemma ha ammesso di aver previsto il tutto quando il ragazzo si è presentato nello studio. Del resto lo ha sempre associato a Giorgio, l’uomo dallo spirito libero e anticonformista.