Kasia Smutniak, il ricordo di Pietro Taricone a 10 anni dalla morte (Foto)

Kasia Smutniak è stato il grande amore di Pietro Taricone, il “guerriero” del Grande Fratello 1 morto nel 2010 per un incidente con il paracadute. L’amore tra i due ha portato alla nascita della loro bambina, Sophie, che oggi è un’adolescente 16enne serena che vive con la mamma, il suo nuovo marito e Leone, il fratellino. Proprio oggi, però, ricorrono 10 anni da quell’incidente mortale che ha strappato la vita a Taricone.

Proprio per questo motivo, Kasia Smutniak che, nonostante si sia rifatta una vita, non ha mai dimenticato il suo Pietro Taricone, ha voluto dedicargli un post speciale su Instagram. La donna ha postato una foto molto tenera che ritrae uno dei momenti più belli con Taricone: un viaggio in Nepal. Vediamola più da vicino.

Kasia Smutniak, un messaggio speciale

Sono 10 anni che Pietro Taricone è stato vittima di un brutto incidente con il paracadute che, nonostante un delicato intervento chirurgico, l’ha portato alla morte. Un dolore grandissimo per Kasia Smutniak che quel giorno era lì, insieme alla loro bambina, ed ha assistito impotente a tutto. Un episodio che non può dimenticare, un anniversario che ricorda, puntualmente, ogni anno. Proprio in queste ore, per il decimo anniversario, ha pubblicato un bellissimo post.

La foto che Kasia Smutniak ha dedicato a Taricone la ritrae di spalle, insieme alla figlia, durante una vacanza in Nepal, nella regione del Mustang. Un viaggio che aveva colpito molto Taricone per le sue bellezze e per la povertà della popolazione. Popolazione che ha sempre voluto aiutare senza mai riuscirci a causa dell’incidente. Diversi anni dopo, però, la stessa Smutniak è tornata in Nepal e ha realizzato con la Pietro Taricone Onlus una scuola che, attualmente, rappresenta l’unica ancora di salvezza per oltre 50 bambini.

I commenti dei fans

Se Kasia Smutniak, come ovvio che sia, non ha mai dimenticato Pietro Taricone, può dirsi lo stesso dei fans che, ancora oggi, lo ricordano con molto affetto. “Lui c’è, c’è sempre” scrive qualcuno, mentre altri scrivono specificatamente alla donna “Eri la sua ancora, la sua isola.. è rimasto sempre con te”. E che dire di coloro che scrivono e sottoscrivono commenti tipo “Onore a Pietro”?

Il concorrente del primo Grande Fratello, nonché compagno di Kasia Smutniak, è rimasto nel cuore di molti. Nel cuore dei fans, dei colleghi, degli amici, della compagna e, naturalmente, della giovane Sophie. Una dedica, questa, che è piaciuta davvero a tutti e ha raccolto tantissimi like.