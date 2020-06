Maria Rosaria Leone conferma “Nessuna relazione con De Martino..”

Il nome di Maria Rosaria Leone, ex ballerina di Made in Sud, è finito al centro della cronaca rosa e del gossip del momento. Il motivo è presto detto? Sono molte le voci che le hanno attribuito una relazione amorosa con Stefano De Martino. Sono, di conseguenza, molti coloro che hanno visto nella ragazza una delle possibili cause della rottura del rapporto di De Martino con Belen Rodriguez.

Maria Rosa Leone, però, ha tenuto a smentire con forza questa voce che ha definito come una vera e propria fake news. La donna, tra l’altro, è diventata mamma da un po’ di tempo e, lontano dalle scene televisive per questo motivo, preferirebbe mantenere la sua vita il più riservata possibile. Vediamo le sue parole.

Maria Rosa Leone, la relazione è una fake news

Dopo aver sopportato per settimane voci anche molto insistenti su una sua relazione con Stefano De Martino, Maria Rosa Leone, l’ex ballerina dai capelli ricci di Made in Sud, ha deciso di dire la sua. La ragazza ha smentito fermamente tutte queste voci bollandole come fake news e dicendosi amareggiata per la facilità con cui, notizie false come quella, riescano a fare il giro del web e dei giornali.

“Non riesco a capire” ha specificato Maria Rosa Leone “il perché di questa fake news. Ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”. Ed in effetti, a ben guardare, sono diversi gli elementi che sembrano avvalorare le parole della ragazza. Da alcuni anni, infatti, è diventata mamma e, da quel momento, ha deciso di abbandonare il programma. Ma non solo! Quando ballava a Made in Sud alla conduzione vi erano ancora Gigi e Ross.

Le parole dell’ufficio stampa di De Martino

Stefano De Martino ha detto, nuovamente, la sua mediante il suo ufficio stampa che ha pubblicato alcune parole che non fanno che confermare quanto detto da Maria Rosaria Leone. “Mi vedo costretto a smentire la notizia da voi lanciata (riferendosi a Giornalettismo, la prima testata ad aver lanciato l’indiscrezione) sulla vita privata del mio assistito”.

La comunicazione prosegue “Quel che sta avvenendo ad una giovane madre napoletana (ovvero Maria Rosaria Leone) è davvero surreale. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui, anni fa, decise di lasciare il mondo dello spettacolo”. Basteranno queste dichiarazioni per spegnere la fiamma del gossip e accantonare, una volta per tutte, quella che viene descritta come una grossa fake news?