Alessia Prete in vacanza in barca col nuovo compagno (Foto)

La storia d’amore che era nata al Grande Fratello 2018 tra Alessia Prete e Matteo Gentili aveva appassionato tutti i telespettatori del reality. Tra alti e bassi, l’amore tra i due ragazzi è durato forse più di quanto in molti si sarebbero aspettati. Oggi pare che il bel calciatore sia, per la ragazza, un lontano ricordo.

Alessia Prete, infatti, ha postato delle foto che la ritraggono durante una romantica gita in barca in cui non era da sola. A farle compagnia il nuovo fidanzato che, con molta tenerezza, la stringe a sé prima dello scatto. Di chi si tratta? Cos’ha rivelato la Prete in merito? Vediamolo.

Alessia Prete, un nuovo amore

Dopo la fine dell’amore (un po’ turbolento a dire il vero) tra Alessia Prete e Matteo Gentili, per la ragazza pare essere tempo di un nuovo amore. Dopo che, infatti, non si era parlato più di lei per un bel po’, nelle ultime ore sono trapelate delle nuove foto che danno la bella 25enne piemontese di nuovo impegnata. Le foto in questione sono state pubblicate da lei stessa. Un modo per presentare ai followers il nuovo amore?

Alessia Prete non ha specificato, su Instagram, il nome del suo nuovo compagno. Al momento, quindi, l’identità del bel ragazzo che si trova al suo fianco rimane misteriosa. Ad accompagnare le foto, scattate in occasione di una gita sul Lago Maggiore, una bellissima didascalia che recita “La cosa migliore che abbia mai pianificato”. Bastano queste poche parole per far intendere che la ragazza attraversa un momento felice.

La storia con Matteo Gentili

Se l’identità del nuovo compagno di Alessia Prete rimane un mistero, non vale altrettanto per la fine definitiva del rapporto con Matteo Gentili. I due ex fidanzati erano apparsi più volte in televisione, da Barbara D’Urso, per spiegare le motivazioni delle loro incomprensioni. Spiegazioni che, però, non hanno sortito l’effetto forse desiderato, al punto che i due si sono detti definitivamente addio da un po’ di tempo a questa parte.

Se, poi, quella con il nuovo fidanzato sarà la volta buona in cui l’ex gieffina troverà finalmente l’amore sarà soltanto il tempo a dirlo. Per il momento, archiviato definitivamente il capitolo con Gentili, la ragazza appare serena e felice. Lo stesso, tra l’altro, si evince dal viso sorridente e rilassato dell’uomo misterioso. Chissà, poi, che in una delle prossime Stories non venga svelata l’identità di chi ha conquistato Alessia Prete.