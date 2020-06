Elisabetta Canalis, prima foto social con la figlia a viso scoperto (Foto)

Era il 29 settembre 2015 quando Elisabetta Canalis dava alla vita la sua prima figlia, Skyler Eva. L’ex velina di Striscia la Notizia si è da sempre dimostrata una madre molto attenta e protettiva nei confronti della figlia. Anche per questo motivo, pur postando più volte delle foto della bambina, lo aveva fatto sempre in maniera velata nascondendo parti del volto o fotografandola di spalle.

A spiegare il perché di questa scelta era stata, un po’ di tempo fa, la stessa Elisabetta Canalis che, comunque, ha deciso adesso di postare la prima foto con la figlia in cui non le oscura il viso. Una foto molto attesa da parte dei fans che, comunque, hanno sempre rispettato e compreso la sua scelta.

Elisabetta Canalis, la tenera foto con la figlia

Elisabetta Canalis ha deciso, in queste ultime ore, di condividere con i propri fans la prima foto “integrale” della figlia di appena 5 anni. Si parla di foto integrale perché, fino ad oggi, l’ex velina aveva sì postato delle foto ma lo aveva fatto cercando di mantenere il più possibile la privacy della bambina. Per questo la piccola appariva col volto nascosto, con una sola porzione di viso o, in alternativa, di spalle.

Adesso, complice una bella giornata di realx al mare, Elisabetta Canalis ha deciso di postare una foto “normale” con la bellissima Skyler Eva. Le due sono al mare, la bimba si vede frontalmente con la mamma che la cinge con un asciugamano e la guarda abbassando la testa verso di lei. A corredo della foto una didascalia semplice ma che la dice proprio tutta ovvero “Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo”. Un “Ti amo” urlato al mondo per più volte.

Perché prima le foto erano “nascoste”

Internet è un mondo difficile dove, purtroppo, a volte assistiamo a delle azioni davvero poco piacevoli. Salvaguardare al massimo la bambina è la motivazione che sta dietro la scelta di Elisabetta Canalis che, a questo punto, pare pronta ad affrontare la rete a 360 gradi. “Molti di voi sono persone normali” ha scritto la Canalis “che scrivono e pensano da persone normali”.

La spiegazione di Elisabetta Canalis si conclude, però, “Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile“. A questo punto, come si può darle torto? Ogni mamma vuole proteggere i propri figli.