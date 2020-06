Elisa Isoardi, nuova vita dopo l’addio a La prova del cuoco: “Sono col mio amore…” [FOTO]

Elisa Isoardi al lago insieme al suo amore

Venerdì scorso, dopo quasi vent’anni di messa in onda è terminata La prova del cuoco, lo storico cooking show di Rai Uno. Di conseguenza i padroni di casa Elisa Isoardi e Claudio Lippi a settembre non torneranno perché il loro posto verrà occupato dal nuovo programma culinario di Antonella Clerici. Dopo un paio di giorni di silenzio social, la professionista piemontese è tornata attiva su Instagram mostrandosi in relax insieme a qualcuno a lei speciale.

L’ex di Matteo Salvini ha vissuto una stagione televisiva abbastanza movimentata a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. A marzo , infatti, i vertici di Viale Mazzini hanno sospeso la trasmissione per oltre due mesi per poi tornare solo alla fine di maggio. Sul suo canale la donna ha postato uno scatto e al suo fianco ha scritto la seguente didascalia: “Giornata al lago con il mio amore”.

La conduttrice piemontese in compagnia del suo adorato Zenit

Stando agli hashtag utilizzato per la foto in questione, la bella Elisa Isoardi si trova ancora nei pressi di Roma e non ha raggiunto sua madre in Piemonte. Nello scatto si vede l’ormai ex conduttrice de La prova del cuoco insieme al suo adorato cagnolino Zenit presso a Castelgandolfo. I due sono seduti davanti ad un tavolino, molto probabilmente un ristorante o un bar che si affaccia sul lago.

La professionista Rai porta un paio d’occhiali da sole e guarda il bellissimo panorama, mentre il suo pelosetto a favore di camera. Sicuramente l’ex di Matteo Salvini non è da sola perché non si tratta di un selfie. Un contenuto che in pochissimo tempo ha fatto il pienone di mi piace e complimenti. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi: cosa condurrà nella prossima stagione televisiva?

Quindi, dopo una stagione televisiva complicata per Elisa Isoardi è arrivato il momento di farsi una meritata vacanza estiva in vista di un prossimo impegno. L’incognita è lì: la professionista piemontese a settembre avrà un nuovo programma oppure no?

Ancora non sappiamo nulla sul futuro della conduttrice , ovvero se rimarrà nella prima rete oppure trasferita in delle reti secondarie. Qualche informazioni in più l’avremo appena verranno presentati i palinsesti autunnali.