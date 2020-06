Lutto per Gigi D’Alessio, il cantante napoletano straziato dal dolore: “Ti ho voluto tanto bene” [FOTO]

E’ venuto a mancare Mario Savino

Un fine settimana amaro per Gigi D’Alessio. Purtroppo il cantante napoletano ha dovuto dire addio ad una persona a lui molto cara. Nelle ultime ore è venuto a mancare Mario Savino, l’impresario dello spettacolo morto a 76 anni a causa di un tumore.

Quest’ultimo era un personaggio abbastanza conosciuto nel capoluogo campano, ma anche nel resto della Penisola, per essere stato manager di tanti artisti tra cui anche l’ex compagno di Anna Tatangelo. Per tale ragione il professionista che sabato scorso era in replica su Rai Uno con 20 anni che siamo italiani, lo ha voluto ricordare con un toccante post suo sui seguitissimi canali social.

Il ricordo di Gigi D’Alessio sui social

Gigi D’Alessio piange la scomparsa di Mario Savino, volto conosciuto a Napoli e nel resto d’Italia. Dopo essere venuto a conoscenza della sua morte, Gigi D’Alessio cui era legato molto al 76enne ha deciso di scrivere delle parole sulla sua pagina ufficiale Facebook e profilo Instagram: “Con lui ho fatto il mio primo stadio San Paolo nel 1996. Un grande manager ma soprattutto un uomo meraviglioso e straordinario. Mario ti ho voluto tanto bene. Salutame a Mammà”.

Frasi cariche di dolore quelle del cantautore partenopeo che ha perso un caro amico e una persona che per lui ha rappresentato tanto anche dal punto di vista professionale. Molti fan dell’icona napoletana si sono stretti al suo dolore, esprimendogli le loro più sentite condoglianze. Anche noi della redazione di KontroKultura facciamo le più sentite condoglianze. (Continua dopo il video)

Chi era Mario Savino?

Mario Savino da anni lottava con un brutto male e alla fine si è visto costretto a mollare perché non c’era più nulla da fare. Il 76enne è deceduto a Lucera, un comune dove abitava da tempo. L’uomo lascia la moglie Angela e le figlie Stella ed Eleonora. I funerali si terranno martedì 30 giugno 2020 nella chiesa di Santa Maria della Rotonda a via Pietro Castellino.

Non era solo il manager di Gigi D’Alessio ma anche di altri cantanti italiani molto famosi come: Gigi Finizio, Tullio De Piscopo e soprattutto Franco Califano. Inoltre era organizzatore di eventi e concerti, come quelli di Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante e Fabio Concato. Ecco l’altro post di D’Alessio su Instagram: