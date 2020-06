Mara Venier e Romina Power nella bufera, consigliere Rai tuona: “inaccettabile”

Mara Venier e Romina Power si abbracciano a Domenica In: Laganà nero

Chi ha seguito l’ultima puntata stagionale di Domenica In sa perfettamente che in apertura è stata ospite Romina Power. Nonostante quest’ultima ha subito un gravissimo lutto, la morte della sorella Taryn, ha deciso lo stesso di onorare l’impegno con Mara Venier. La congiunta è deceduta dopo anni di lotte e cure contro la leucemia ce purtroppo non le ha dato scampo. Una volta arrivata in studio, l’ex di Al Bano si è avvicinata alla professionista veneziana e tra i due è scattato un sincero ed affettuoso abbraccio.

Ovviamente le due donne non hanno rispetto le norme anti-covid. “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”, ha affermato la moglie di Nicola Carraro che tra la’altro festeggiavano 14 anni di matrimonio. Ma l’atteggiamento della Venier non è piaciuto per niente a Riccardo Laganà, consigliere del Consiglio di Amministrazione Rai. Attraverso Twitter, il dirigente ha parlato di ‘schiaffo’ alle leggi in vigore per combattere la pandemia.

Riccardo Laganà contro la conduttrice di Domenica In

Il consigliere del Cda Rai Riccardo Laganà, attraverso un tweet al veleno si è scagliato contro la conduttrice di Domenica In. Ecco el sue parole: “Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile”.

Nemmeno il tempo di andare in vacanza che Mara Venier si trova già al centro delle polemiche. Lei stesso dopo aver abbracciato Romina Power in modo ironico, sapendo che avrebbe sollevato un polverone in Rai, ha esclamato: “Ora licenziatemi pure, non mene frega niente”. (Continua dopo il post)

Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-#covid19. Quel "non me ne frega niente" è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile #Domenicain pic.twitter.com/FQpVk5g8Qs — Riccardo Laganà (@lagana_riccardo) June 28, 2020

Mara Venier confessa di essere devastata

Prima di chiudere l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier rivolgendosi al pubblico di Rai Uno che quest’anno è stato ancora più numeroso ha detto di essere devastata. Una stagione infine e più lunga della storia del rotocalco festivo della prima rete. Iniziato a settembre 2019 e terminato a fine giugno 2020.

La professionista veneziana ha confessato di aver provato tanta paura in questi ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Timore per il marito Nicola Cararro che lo scorso dicembre ha avuto una brutta polmonite. Ora che doveva rilassarsi è arrivata il rimprovero da parte di Laganà.