Carlotta Mantovan mostra il viso della piccola Stella, la somiglianza con Fabrizio Frizzi è sconvolgente (FOTO)

Sembra ieri ma sono già trascorsi due anni da quando Fabrizio Frizzi è scomparso. La vedova Carlotta Mantovan, ha ripreso con forza e coraggio la sua vita di sempre, trascorrendo le giornate accanto alla sua piccola Stella. La giornalista, però, ha avuto anche una grande opportunità offerta dalla Rai.

I vertici di viale Mazzini, infatti, le ha dato la possibilità di entrare nella grande famiglia della televisione pubblica dove il marito ha lavorato per anni. Dopo Portobello, ora è alla conduzione di Tutta Salute accanto a Michele Mirabella.

Carlotta Mantovan oltre che sulla sua famiglia può contare anche sugli amici di sempre, tra cui Carlo Conti e Antonella Clerici. Proprio insieme a quest’ultima, alcuni giorni fa è stata fotografata per le vie di Roma. Insieme a loro Stella Frizzi e Maelle, che come le loro madri hanno un bellissimo rapporto. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan e Stella in giro per Roma

Carlotta Mantovan è sempre molto attenta alla privacy di Stella. Sui social almeno fino ad oggi non ha mai mostrato il volto della sua bambina, evitando dettagli del viso. Sul nuovo numero di Chi, il noto magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, è possibile trovare un articolo dedicato alla vedova di Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan e Stella sono state paparazzate durante una passeggiata per Roma. Come detto in precedenza accanto a loro Antonella Clerici e la sua Maelle. Tutte insieme si sono dedicate una serata in pieno relax terminata in un noto ristorante della Capitale. Guardando le immagini è possibile notare la coinvolgente somiglianza tra lei e suo padre, ecco un altro scatto:

La vedova di Fabrizio Frizzi e la passione per i cavalli

Carlotta Mantovan e la sua piccola Stella insieme condividono la stessa passione per i cavalli. Proprio ieri sera, la giornalista ha postato su Instagram uno scatto dolcissimo, mostrando la sua bambina di spalle accanto al suo cagnolino. Insieme stavano rientrando da una giornata trascorsa al maneggio, e dagli hastag scritti dalla donna è possibile capire tutta la loro contentezza.

Per mesi, a causa del Coronavirus, sono state costrette a stare lontane dai loro animali preferiti e domenica mattina, approfittando ormai della bella giornata e della Fase 3, non hanno potuto fare a meno di correre dai propri cavalli.