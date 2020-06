Antonio Zequila dimentica in fretta Marina: la sua nuova fiamma è una modella molto più giovane di lui

Antonio Zequila sta vivendo una seconda giovinezza: dopo il ritorno alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex attore ora ha anche un nuovo amore. Eppure, come ricordiamo, la storia tra Zequila e la dentista Marina aveva caratterizzato tutta la partecipazione del salernitano al programma di Canale 5. Ma i due si sono detti addio poco dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini e Wanda Nara.

Il 56enne, divo dei fotoromanzi anni ’80, decise di chiudere la sua storia d’amore con Marina Fadda dopo che quest’ultima si rifiutò di sposarlo. Ma Zequila non è un tipo da abbattersi e, in men che non si dica, ha di nuovo trovato la sua dolce metà. Si tratta di una modella che l’ex attore conosce da diverso tempo, ma molto più giovane di lui.

Antonio Zequila e il nuovo amore

Zequila ha rivelato l’esistenza della sua nuova relazione in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. L’ex attore ha infatti dichiarato di essere felice, anche se i due si frequentano da poco. Si tratta di una modella e – come spiegato dallo stesso Zequila – molto più giovane di lui.

L’ex attore ha voluto subito mettere a tacere qualsivoglia tentativo di chiacchiericcio sulla differenza di età, spiegando che in amore non ci sono divari generazionali e che, alla fine, conta solo stare bene. Nell’intervista, Zequila, ha parlato anche della ex Marina, definendo la sua precedente relazione stantia, e che fosse irrecuperabile quell’amore che li ha tanto legati. In realtà l’ex attore appare decisamente seccato sulle domande sulla dentista, segno che la ferita è probabilmente ancora aperta.

Zequila nuovo protagonista di Temptation Island?

Dal punto di vista lavorativo sono periodi floridi per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi – che di recente ha ricevuto un’importante eredità – e presto lo rivedremo sugli schermi di Canale 5. Zequila ha infatti ammesso di essere stato contattato dalla produzione di Temptation Island e di aver già preparato il costume per la partenza. Chiaramente, se dovesse partecipare, partirebbe con la sua nuova dolce metà.

L’ex attore non parteciperà – chiaramente – all’edizione estiva in partenza tra poche settimane e condotta di Filippo Bisciglia dalle spiagge della Sardegna. Molto più probabile che la sua partecipazione sia legata all’edizione autunnale, quella dei vip, condotta da Alessia Marcuzzi, e in onda a settembre-ottobre. L’ultima volta però, un reality, ha sancito la fine della sua relazione, come andrà questa volta?