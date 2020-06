Brutte notizie per Antonella Clerici, vacanza rovinata da un gesto amaro : ecco cosa è successo

Antonella Clerici si sta godendo alcuni giorni di vacanza nel cuore di Portofino, immersa nella bellezza della città e circondata dall’amore per la sua famiglia. A ogni modo, quello che potrebbe essere un momento pieno di gioia per la conduttrice televisiva, sarebbe stato rovinato da una brutta notizia. Vediamo perchè.

Antonella Clerici ritorna in Rai con La casa nel bosco

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in altre occasioni, Antonella Clerici da qualche tempo è tornata a lavoro per La casa del bosco, il progetto lavorativo che ha ideato due anni fa e che a breve potrebbe vedere la luce in Rai. La rete televisiva, infatti, pare abbia accettato la sua proposta con entusiasmo e sembra stia lavorando per la programmazione.

Un grande ritorno per la conduttrice che per anni è stata al timone de La Prova del cuoco, portando grandi ascolti e soddisfazioni a Viale Mazzini. L’addio a La Prova del Cuoco potrebbe aver fatto in modo che Antonella Clerici sia costretta però ad apportare delle modifiche al suo nuovo programma culinario, come ad esempio il nome. Ricordiamo che il nuovo show di Rai 1 dovrebbe essere suddiviso in tre parti: intervista, momento benessere e cucina.

Lucio Presta difende Antonella

Il 26 giugno La prova del Cuoco ha chiuso i battenti. Antonella Clerici nonostante sia stata al timone del cooking show per diversi anni è stata completamente dimenticata. Ad intervenire a sua difesa ci ha pensato il manager dei Vip, Lucio Presta.

Il marito di Paola Perego senza creare polemiche ha scritto un lungo post sui social: per rispetto della vostra storia avete dimenticato 17 anni di successi, chi ha iniziato e portato al successo, ma un grande uomo mi ha insegnato che la gratitudine è un sentimento della vigilia. Detto ciò avevo visto molto ma questo è tanta roba”.

A celebrare gli anni di successi e degli ottimi ascolti è stata anche la Endemol, casa di produzione della trasmissione, che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato tutti, dimenticando proprio la fondatrice Antonella Clerici.

La conduttrice e la sua nuova vita ad Arquata Scrivia

Antonella Clerici è pronta per un nuovo debutto in Rai. La conduttrice televisiva per la gioia dei fan ritornerà sulla rete di Stato con un programma tutto suo, direttamente da casa. Come ben sanno gli appassionati di Antonellina, la donna da circa due anni si è trasferita ad Arquata Scrivia e proprio dalla sua splendida casetta andrà in onda ogni giorno. Una villetta immersa nel verde e nella natura, circondata da alberi, fiori e animali.