Mara Venier, post commovente dopo Domenica In: “Manco il Coronavirus c’ha fermati…” (VIDEO)

#repost @stef_oto ・・・ Ci sono anni che fanno di tutto per farsi ricordare, stagioni della vita che hanno la giusta pretesa di volersi rendere immortali. Giorni che valgono un ricordo, attimi che profumano di eternità. Momenti che scazzottano con Dio per rimanere lì, fissi, immobili, fermando lo scorrere delle lancette, l’incedere, lento e al contempo violento, del tempo. Quest’anno è stato così. Tra consapevolezze e inciampi, tra dubbi e caparbietà, tra scatti e riscatti, tra debolezze e il coraggio di guardarsi sempre in faccia dritto negli occhi e riconoscersi. Ed è per questo che sono felice. Stanco ma felice. Nelle immagini qui sotto c’è un po’ di tutto il bello che ho vissuto quest’anno e tutto l’amore che provo per quello che faccio nella vita: l’unico mestiere al mondo che avrei potuto fare perché alle vocazioni non je puoi di’ “scusa, non me la sento”. Le vocazioni quando hai il culo di sentirle le devi assecondare e basta. E allora grazie a Domenica in, la trasmissione più bella della televisione italiana con lei, la più brava di tutti. Grazie Mara. Da almeno dieci anni. Per sempre. Grazie a chi ha condiviso con me questo viaggio lunghissimo e faticoso in redazione e dietro le quinte dello studio 3 della Dear e grazie, soprattutto, a chi lo ha condiviso anche fuori tra aperitivi e risate, tra lacrime e riflessioni, tra serate di chiacchiere e videochiamate! Perché a noi manco il coronavirus ci ha fermati! ❤️