Amadeus offeso da Andrea Delogu: “Non me lo dire tante volte”. Imbarazzo ai Soliti Ignoti

Amadeus rimprovera ironicamente Andrea Delogu

Continua la programmazione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno con i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Nella serata di sabato 27 giugno 2020 Amadeus aveva al suo fianco Andrea Delogu, nuova conduttrice de La vita in diretta estate. L’ex iena ha partecipato al game show dell’access prime time di Rai Uno per beneficenza come hanno fatto i suoi colleghi.

Mentre stava abbinando ad uno degli ignoti il parente misterioso, la donna ha fatto una battuta imbarazzante sulla forma del naso. In poche parole le è scappata questa frase: “Ha un delizioso naso a patatina”. A quel punto il padrone di casa Amadeus le ha risposto in modo ironico: “Non me lo dire tante volte, però. Io non so cosa si provi ad avere il naso a patatina!”.

L’ex iena non riesce a vincere il montepremi finale

In attesa di vederla al fianco di Marcello Masi a La vita in diretta estate, Andrea Delogu ha partecipato ad un appuntamento dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Purtroppo la sua avventura nel quiz tv capitanato da Amadeus non è terminato in modo positivo non vincendo nulla per dare in beneficenza. Purtroppo l’ex iena non è riuscita ad abbinare in modo corretto il parente misterioso ad uno degli ignoti.

In pratica la professionista Rai ha indicato erroneamente il personaggio numero quattro. La donna in questione era invece la madre dell’ignoto numero tre. Di conseguenza gli oltre cinquantamila euro di montepremi in palio sono andati in fumo.

Andrea Delogu debutta con La vita in diretta estate

Sabato scorso la bellissima Andrea Delogu è stata la protagonista indiscussa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show di Amadeus che anche questa stagione televisiva ha raggiunto dei record d’ascolti. Dopo quella esperienza al quiz tv, l’ex iena è pronta per il suo debutto di lunedì 29 giugno 2020 alla conduzione de La vita in diretta Estate.

La donna non sarà sola ma in coppia col collega Marcello Masi. Lo storico format di cronaca e spettacolo andrà in onda a partire dalle 16.50 su Rai Uno, stesso orario della versione invernate capitanata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Quest’ultimi venerdì scorso non si sono nemmeno salutati a causa della lettera aperta che la soubrette romana ha inviato ai suoi colleghi. In pratica la donna ha dato del maschilista all’ex volto del Tg1.