Rosa Perrotta eccessivamente dimagrita: “Scheletro” lei sbotta e spiega cosa è successo (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta è finita al centro di una polemica per il suo aspetto fisico, nel dettaglio, pare sia eccessivamente dimagrita. La donna ha da poco dato alla luce suo figlio Domenica, pertanto, il suo corpo ha subito alcune variazioni.

Dopo una prima fase durante la quale aveva assunto qualche chilo di troppo, la napoletana ha cominciato a perdere molti chili, fino ad arrivare ad essere definita uno scheletro. La protagonista, però, non è rimasta affatto in silenzio dinanzi tali critiche, sta di fatto che ha risposto in modo parecchio perentorio.

La foto in cui Rosa appare molto dimagrita

Rosa Perrotta è dimagrita in modo un po’ eccessivo e, soprattutto, repentino, pertanto, gli utenti di Insatgram non hanno potuto fare a meno di commentare la questione. Nello specifico, la protagonista ha pubblicato un psot nel quale è ripresa a figura intera in costume da bagno. La donna mostra un corpo mozzafiato, nonostante la gravidanza, anche se c’è chi ha notato un dettaglio alquanto evidente nella parte delle costole. Alcuni utenti, quindi, hanno commentato in modo un po’ invadente, generando le ire della protagonista.

Una persona in particolare ha accusato tutti coloro i quali si sono complimentati con l’ex tronista per l’ottimo aspetto mostrato. La donna ha detto che è assurdo parlare di fisico perfetto quando si vedono le ossa e il corpo ha l’aspetto di uno scheletro. L’utente in questione ha asserito di preferire la Perrotta com’era prima, con qualche chilo in più, ma almeno in salute. (Continua dopo il post)

La Perrotta sbotta contro l’hater

La veemenza con cui è stato espresso questo commento ha fatto infuriare Rosa Perrotta la quale ha risposto a tono all’utente che l’ha accusata di essere dimagrita troppo. Nello specifico, l’ex tronista del talk di Maria De Filippi ha detto che, come è normale che sia dopo una gravidanza, il fisico subisce delle mutazioni. Poco per volta, però, seguendo un’alimentazione corretta, è riuscita a rimettersi in forma dimagrendo parecchio e tornando quella di un tempo.

Rosa ha chiesto all’hater quale fosse il suo problema e, soprattutto, l’ha esortata a non parlare di temi così seri ed importanti con una tale leggerezza. Il post in questione è divenuto virale ed ha raggiunto migliaia di commenti e di like. Per fortuna, molti sono stati positivi e pieni di complimenti.