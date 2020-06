Fabrizio Corona e Nina Moric “Il matrimonio, di nuovo” soffiata’ di Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric potrebbero tornare insieme secondo le indiscrezioni lanciate dal figlio Carlos

Nuovo matrimonio tra Fabrizio Corona e Nina Moric? I due sono uniti dall’amore per il piccolo Carlos. Il mondo del gossip accende i riflettori su il rapporto tra l’ex modella ed il re dei paparazzi. Secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, la coppia potrebbe riprovarci.

Il loro rapporto nonostante le altre relazioni nel corso degli anni, non è stato mai messo in discussione. Sono molto legati grazie al figlio Carlos. Tant’è, che nonostante i problemi che hanno avuto tra di loro, sono riusciti comunque sempre a trovare un importante equilibrio. Il bambino ha confessato più volte che secondo lui i genitori torneranno insieme e ne è convinto perché vivendoli, pensa che siano ancora molto legati l’uno all’altro. E’ vero che però hanno vissuto dei momenti dolorosi insieme.

Fabrizio Corona e l’amore per Carlos

Il bambino, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, il piccolo Carlos non ha mai nascosto la voglia di far tornare insieme i suoi genitori. I due infatti hanno detto in più occasioni che sono comunque molto legati l’uno all’altro. Il bambino nei loro confronti ha fatto proprio un appello.

Pensa che i suoi dovrebbero risposarsi, però in realtà le cose stanno andando molto diversamente nelle loro vite private. Basti pensare che Nina Moric da poco tempo ha iniziato a frequentare un altro uomo e questo chiaramente va contro piuttosto a quelle che sono le indiscrezioni dell’ultima ora. Non è escluso che però tutto potrebbe cambiare molto presto, almeno così spera Carlos.

La nuova storia d’amore

La storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona negli anni è stata sempre oggetto di discussione. Infatti, i due si sono amati molto però alla fine la storia era naufragata per una serie di motivi. In questo periodo, la bella Nina Moric è in una vacanza romantica in Liguria, a Portofino con l’uomo di affari che ha conosciuto e che sembra essere oramai diventato l’unico in grado di farla innamorare nuovamente.

Però non ha mai nascosto l’amore per la sua famiglia. In un messaggio social ha detto a Fabrizio e a suo figlio Carlos di amarli più di qualunque altra cosa al mondo. E’ chiaro che da questo ad andare avanti con una relazione di coppia, vi sono tante differenze.