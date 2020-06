Aurora Ramazzotti, salti di gioia è successo prima del previsto

Inizia un nuovo periodo entusiasmante per Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle ed Eros sarà una delle due inviate del nuovo programma della Volpe

Aurora Ramazzotti sta per cominciare un nuovo capitolo della sua vita e lo fa prendendo parte ad un programma nuovo di zecca. La giovane sarà infatti una delle due inviate del nuovo programma che condurrà Adriana Volpe su Tv8.

La Volpe, ex conduttrice de I fatti vostri, condurrà Ogni mattina, una trasmissione che andrà in onda dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì. Tutti sono impazienti di vedere il programma e curiosi di capire come sarà. La presenza di due ragazze giovanissime certamente ispira ancora di più alla curiosità. A rivelare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha anche rivelato alcuni dettagli sulla giovane Aurora e su Flora Canto.

Aurora Ramazzotti e Flora Canto inviate della Volpe

Aurora Ramazzotti e Flora Canto saranno dunque le due inviate di Adriana, scelte per fare interviste e sondaggi ai cittadini. Aurora è figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha fatto qualche cosina in tv ma adesso pare che si stia muovendo per farsi apprezzare meglio. Appassionata del mondo della tv, ultimamente era spuntata la notizia su una sua presunta gravidanza.

La figlia di Michelle è fidanzata con Goffredo Cerza e uno scatto aveva fatto supporre che ci fosse un pancino sospetto. Nella foto lui le toccava la pancia e l’abbracciava da dietro. Ma le supposizioni dei fan erano errate e non c’è alcuna gravidanza in vista. Aurora dunque è in attesa di cominciare questa nuova esperienza e dimostrare che non è solo la figlia di personaggi famosi. La figlia di Michelle Hunziker sta seguendo le orme della madre che è orgogliosa di lei.

Insieme nel programma con Adriana

L’altra inviata di Ogni Mattina è Flora Canto, famosa per aver preso parte al programma Tale e quale show. La Canto è anche la compagna di Enrico Brignano e ha avuto una figlia con lui. Le due donne, anche se fra loro sono molto diverse, tuttavia daranno il meglio di loro per questo programma.

La Volpe dopo il Grande Fratello Vip, che ha dovuto lasciare per via della morte del suocero per il coronavirus, sta andando alla grande. Il suo nuovo percorso le sta dando grandi soddisfazioni e durante la permanenza nella casa il pubblico ha visto in lei una donna capace e professionale.