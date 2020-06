Damiano dei Maneskin, lo scatto con lui fa il giro del web (FOTO)

Maneskin shock nel giorno del gay pride: Thomas e Damiano svelano la loro idea sulla sessualità

Nel giorno del gay pride a Milano, i Maneskin finiscono nel mirino. Infatti, la band ha deciso di dare un messaggio molto forte perché troppo spesso si parla dell’omosessualità di Damiano. In realtà, non c’è nulla di confermato. Molto probabilmente si tratta solo di atteggiamenti e di voci di corridoio.

Il front man della band ha parlato spesso della ipocrisia della società e ha cercato di lanciare delle sfide molto chiare su temi forti. Proprio per sfidare tutti quelli che vogliono mettere delle etichette senza conoscere i fatti della vita privata altrui, nel corso del gay pride a Milano, il chitarrista Thomas insieme a Damiano hanno deciso di beffare nuovamente la convenzione. Su Instagram hanno postato una foto sostenendo il Pride con un gesto molto forte, ovvero un bacio.

I Maneskin e il messaggio “Happy pride”

I due musicisti sulla pagina ufficiale di Maneskin hanno deciso di pubblicare una foto in cui si baciano per dire una volta e per tutte basta al razzismo, alla discriminazione e a tutti i gesti di omofobia. Si sono accodati un po’ a quei messaggi che in questi giorni circolavano come sostegno al Pride.

I due però, di fatto, hanno deciso di farne uno a loro modo e quindi con un gesto molto iconico. Subito sulla loro pagina i commenti non sono mancati. La fotografia Happy Pride, ha avuto come effetto principale quello di far capire che il gruppo è contro qualsiasi forma di omofobia.

I commenti e la curiosità dei fans

Tra i commenti rivolti alla fotografia dei Maneskin, ci sta subito qualcuno che si chiedeva se effettivamente i due sono gay e stanno insieme. In realtà, non hanno capito il vero messaggio di questa foto. Damiano senza mezzi termini ha detto che i due non stanno insieme facendolo capire in maniera scherzosa.

Allo stesso modo anche il chitarrista Thomas ha voluto prestarsi al gioco. La cosa importante è che hanno fatto passare un messaggio così forte. Sicuramente è un gesto fondamentale, che fa capire quanto le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo possono usare la loro popolarità per far passare dei messaggi cruciali. Intanto, continuano i dubbi dei fans sulla sessualità di Damiano e su quella di altri componenti della banda musicale che è diventata simbolo, soprattutto, delle nuove generazioni.