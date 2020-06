Claudia Montanarini ex tronista di UeD, ma che fine ha fatto?

Ex tronista di UeD, Claudia Montanarini da tempo è lontana dal mondo della tv, scopriamo che fine ha fatto

Una delle troniste del passato, Claudia Montanarini, sedeva accanto alla oramai famosa opinionista Tina Cipollari. Ma che fine ha fatto Claudia, bellissima e sempre elegante anche lei? Le due donne hanno preso parte alla trasmissione negli anni 2000, quando il trono di Uomini e Donne era ancora in fase sperimentale.

Entrambe biondissime e in cerca dell’uomo della loro vita, per un certo periodo sono state sotto le luci della ribalta insieme. Poi la Cipollari ha continuao altre esperienze in tv, mentre la Montanarini non si è più vista. Sorella dell’attrice Giulia Montanarini, Claudia allora scelse Cristian D’Onofrio, ma dopo un breve periodo la loro storia terminò. Cristian successivamente tornò a Uomini e Donne come tronista e le loro strade si divisero per sempre.

Claudia Montanarini accusata dal marito di truffa

Ma cosa ha fatto Claudia in tutti questi anni? Qualche tempo dopo tornò nel programma come consigliera di Giulia, la sorella. Purtroppo è stata anche protagonista di fatti incresciosi che hanno gettato ombre su di lei. L’ex marito Daniele Pulcini l’ha infatti accusata di truffa e la ex tronista ha passato diversi guai giudiziari.

Prima ancora Claudia aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma lui ha sempre respinto le accuse. Pulcini ha detto di non aver mai toccato la moglie con un dito. Quando è accaduto, è stato perché doveva difendersi dai suoi attacchi. In 14 anni di matrimonio è accaduto per due volte ma a causa del difficile carattere della Montanarini. Claudia è stata anche condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aggressione.

La Montanarini ha preferito accudire i suoi tre figli

Claudia riguardo a questi fatti accaduti ha sempre sostenuto di essere innocente. La Montanarini si è sempre difesa dicendo che quanto detto dal suo ex erano tutte fandonie. Da allora però non è stata più in tv e ha preferito badare ai suoi tre figli. Sono in tanti ancora oggi a ricordare Claudia per alcune frasi pronunciate durante la trasmissione.

La Montanarini è sempre stata una donna elegante e bellissima, e durante il suo trono erano in tanti a corteggiarla. Dopo la fine della storia con Cristian si sentì parlare del suo matrimonio con Pulcini e sembrava che tutto andasse a gonfie vele.