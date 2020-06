Francesca Tocca e Valentin ufficialmente coppia, la testimonianza

Una testimonianza sembra dimostrare che Francesca Tocca e Valentin siano una coppia, adesso manca solo che i due rendano ufficiale la loro storia

Sembrava che fra Francesca Tocca e Valentin tutto fosse rimasto ad un punto di non ritorno, vista l’incertezza che c’è stata fino a qualche tempo fa. Adesso però pare che le cose siano radicalmente cambiate e che la Tocca e Dumitru siano veramente una coppia.

La ballerina professionista e l’ex allievo del talent Amici sembra stiano insieme e a dirlo ci sono tante testimonianze. A lanciare lo scoop è Giornalettismo e annuncia che i due hanno deciso di farsi vedere insieme proprio negli ultimi giorni. La coppia ha infatti passeggiato nel centro di Roma senza nascondersi e tutti hanno potuto vedere quanto affiatamento c’era fra loro.

Francesca Tocca e Valentin insieme nel centro di Roma

Non appena si sono accorti che c’erano i paparazzi Francesca e Valentin si sono allontanati, tuttavia gli scatti erano stati già fatti. I paparazzi infatti stavano seguendo la coppia proprio perché sospettavano che tra i due fosse iniziato qualcosa. Il primo incontro è stato all’interno del talent di Canale 5, dove è scattata la scintilla.

Anche se poi i due sono stati lontani per un periodo la passione non è finita. Inizialmente entrambi si erano presi del tempo per alcune questioni molto private. Francesca era sposata con Raimondo Todaro e ha dovuto chiudere la sua storia con lui. Professionista di Ballando con le Stelle, Todaro ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio.

Todaro ha augurato il meglio a Francesca

Tuttavia, in un post su Instagram ha augurato il meglio a Francesca. I due si sono lasciati con garbo e rispetto, in segno del profondo amore che li ha legati e della figlia che hanno avuto insieme. In un’intervista rilasciata al magazine Oggi Todaro ha dichiarato che si sono lasciati non per tradimenti ma solo perché qualcosa fra loro si era rotto. Raimondo nutre stila e affetto verso l’ex moglie e spera che sia nuovamente felice.

Le ha anche augurato di trovare presto l’uomo giusto. E pare proprio che sia Valentin l’uomo per Francesca. Fra i due è scattato l’amore quando hanno fatto insieme la prima coreografia. Allora la Tocca aveva cercato di dare un taglio a questo sentimento. Ma il rapporto fra lei e Raimondo non andava già bene e quindi non è stata lei la causa della fine del matrimonio.