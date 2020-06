Avete mai visto la figlia di Lorella Cuccarini? La ventenne Chiara è bellissima e gioca nella Roma [FOTO]

Lorella Cuccarini e l’addio velenoso a La vita in diretta

L’addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta è stato abbastanza amaro. La conduttrice romana, infatti, alla vigilia dell’ultima puntata ha inviato una lettera ai collaboratori del programma di Rai Uno nella quale fa delle dure accuse contro un collega. Anche se non lo ha menzionato era evidente che si riferisse ad Alberto Matano accusandolo di essere un maschilista.

Affermazioni che hanno sollevato un polverone mediatico. La carriera della Cuccarini è partita negli Anni Ottanta a fantastico al fianco del grande Pippo Baudo. E proprio in quel programma la professionista capitolina ha conosciuto il suo attuale marito.

La storia d’amore con Silvio Capitta (Testi)

Nella metà degli Anni Ottanta Lorella Cuccarini ha raggiunto la popolarità grazie a Fantastico. E proprio nel varietà di Rai Uno l’ex padrona di casa de La vita in diretta ha conosciuto Silvio Capitta, anche se si fa chiamare Testi. I due si sono innamorati sin da subito e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Dopo il matrimonio hanno messo su una famiglia bella numerosa.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine Vanity Fair Italia, l’ex collega di Alberto Matano diceva: “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio, abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli”.

Chi è Chiara Capitto?

In quell’occasione Lorella Cuccarini ha parlato anche della sua terzogenita Chiara Capitti. Quest’ultima è una ventenne molto affascinante come la madre, capelli ramati e un fisico statuario. La cosa strana è che la ragazza ha una grande passione per il calcio. Per tale ragione la figlia di Silvio Testi gioca nella Roma calcio femminile. Una passione che ha avuto sin da piccola al punto che già a sei anni giocava contro squadre maschili.

La giovane gioca nel ruolo di difensore centrale ed è stata convocata nella prima squadra, ovvero in serie B dove ormai è titolare. La bellissima Chiara ha un fratello gemello, Giorgio nati entrambi nel 2000. Lorella e Silvia hanno altri due figli , ovvero Sara e Giovanni. Ecco una sua foto: